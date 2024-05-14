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Тульские спортсмены завоевали медали на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ
Фото предоставлено министерством спорта по Тульской области.

Тульские спортсмены завоевали медали на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ

С 8 по 14 мая в Краснодаре прошло первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет.

Наш регион представили спортсмены сборной областной команды. Об этом сообщили в минспорте Тульской области.

  • 1-е место — Дарья Зайцева, С-2 на 500 м, юниорки;
  • 3-е место — Дарья Зайцева, С-2 на 200 м, юниорки;
  • 3-е место — Маргарита Дорохова и Анастасия Леонтьева, К-4 на 500 м, юниорки. 

В шаге от медалей наши спортсмены закончили выступление в следующих видах программы:

  • 4-е место — Александра Коробкова, К-4 на 500 м, юниорки;
  • 7-е место — Александр Кормильцев, Михаил Никонов, Сергей Михайлов, Геннадий Сельдин, К-4 на 500 м, юниоры.

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Тульская область

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