Тульские спортсмены завоевали медали на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ

Наш регион представили спортсмены сборной областной команды. Об этом сообщили в минспорте Тульской области.
- 1-е место — Дарья Зайцева, С-2 на 500 м, юниорки;
- 3-е место — Дарья Зайцева, С-2 на 200 м, юниорки;
- 3-е место — Маргарита Дорохова и Анастасия Леонтьева, К-4 на 500 м, юниорки.
В шаге от медалей наши спортсмены закончили выступление в следующих видах программы:
- 4-е место — Александра Коробкова, К-4 на 500 м, юниорки;
- 7-е место — Александр Кормильцев, Михаил Никонов, Сергей Михайлов, Геннадий Сельдин, К-4 на 500 м, юниоры.