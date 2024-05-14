Певица из Тулы вошла в топ-18 артистов вокального конкурса «Победная Премьера»

Фото предоставлены Марией Бибиковой.

Тульская певица Мария Бибикова приняла участие в V Юбилейном открытом российском вокальном военно-патриотическом конкурсе «Победная Премьера», который прошел в Подольске.

— Это было колоссальное испытание для меня, так как я давно уже не принимала участие ни в каких конкурсных проектах. Дополнительным испытанием стало то, что два номера с песней «Кукушка» поставили рядом и мне предстояло петь сразу после выступления прекрасной вокалистки и финалистки проекта «Звезда» Алёны Анисенковой.



Алена Анисенкова и Мария Бибикова.

Алёна исполнила свою версию песни просто шикарно, а следом должна была петь я. Мы обе справились прекрасно. Из 240 сильнейших участников конкурса с шикарными голосами вошли в 18 претендентов на Гран-при и приняли участие в гала-концерте конкурса, получив высшие баллы от звёздного жюри.

— Спасибо огромное жюри за высокую оценку моего выступления и очень тёплые слова в мой адрес.