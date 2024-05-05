Не пан и не пропал. «Арсенал» сыграл вничью с «Родиной»

Фото ПФК "Арсенал"

Итоговая ничья 1:1 скорее в пользу тульской команды. «Арсенал» вновь не победил – это, конечно, минус. Но и не проиграл, сохранив разрыв в два очка с преследователем – это плюс.

«Родина» – «Арсенал» – 1:1 (0:0).

Голы: Султонов (83) – 1:0, Барков (90) – 1:1.

«Родина»: Корякин, Кочиев, Клещенко, Сокол, Ориньо, Фищенко, Бакаев (Султонов, 76), Уэсли, Кузнецов (Куликов, 76), Гордюшенко (Крижан, 87), Калмыков (Марсио, 90).

«Арсенал»: Кокарев, Быковский, Большаков, Суханов, Ботака-Иобома, Кайнов, Макаров (Ндука, 90), Лёвин (Лайкин, 76), Гелоян (Зуев, 68), Ткачёв (Бахар, 68), Окоронкво (Барков, 76).

Предупреждены: Бакаев, Фищенко.

Судья – Рафаль Шафеев (Волгоград).

4 мая. Москва. Стадион «Сапсан-Арена».

Есть три вещи, которые женщина способна сделать из ничего: шляпку, салат и скандал. Не посчитайте эти слова сексизмом, они написаны задолго до нас, еще в девятнадцатом веке Марком Твеном. Был такой известный писатель, если вдруг кто в нынешней нечитающей стране не знает. А вот правильный современный представитель сми скандал тоже может придумать из ничего.

После окончания матча «Родины» и «Арсенала» какие-то странные люди, допущенные почему-то до эфира, хотя всем скопом слово топорно произносили с ударением на первом «о», сидели и с важным видом обсуждали матч. То?порно, если кто не знает, это так «Арсенал» выбегает в контратаки.

Вдруг кого-то озарило: а не было ли руки у игрока «Арсенала», когда он забивал ответный мяч? Давайте посмотрим.

Посмотрели.

Потом еще раз.

А с другого ракурса?

Посмотрели с другого ракурса. И еще с одного.

Наконец все сообща начали стенать: это же чистейшая ошибка, явная игра рукой! Гол нельзя было засчитывать, судья ошибся. Бедную «Родину» засудили. Ну и дальше в таком духе.

Вообще говоря, утверждать однозначно, что твою прекрасную команду засудили на том основании, что рассмотрел явное нарушение только после десятого просмотра, мягко говоря, странно. Главный камертон тут обычно сами футболисты – протестуют или нет, когда все случилось. Стенаний игроков «Родины» по поводу несправедливо забитого мяча телекамера что-то не выцепила. Да и арбитр был в двух метрах от эпизода, все случилось на его глазах, но ничего он не увидел.

Ну а теперь конечно – историю будут со всех сил раздувать. Как говорил другой классик, «найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно!».

Ну а дальше всеми любимое: «Чему смеетесь? — Над собою смеетесь»!

Чтобы еще понять степень компетентности экспертов студии, приведем другой тезис: «Арсенал» – это не про футбол, это команда, играющая на результат. Тут, как говорится, гусары, молчать! Если бы у бабушки было то, что есть у игроков «Арсенала», спасающих уже какой по счету безнадежный матч, она была бы дедушкой. Но разве это не про футбол? А если бы еще «Арсенал» в некоторых случаях действительно играл на результат – как в Химках с «Химками», например, наверняка бы уже гордо маршировал во главе турнирной таблицы.

Но вот с «Родиной» все-таки пришлось наступить на горло собственной песне. Цена ошибки была уж очень высока. Правда, в начале матча тульская команда пыталась повести свои любимые размашистые атаки, но наткнулась на стену понимания того, как они могут развиваться. Ничего особо у «Арсенала» не получалось, и инициатива мало помалу перешла к сопернику. Надо было окапываться и дожидаться своего шанса. В концовке хозяева даже нанесли прицельный удар по воротам – надежен был Кокарев.

«Арсенал» этой весной уже показал, что в нужные моменты умеет играть с предельной концентрацией – например с Махачкалой, которая тоже нешуточно давила и давила.

И против «Родины» тульская команда тоже держалась уверенно.

Во втором тайме до первого забитого мяча «Арсенал» временами действовал и поострее хозяев. Два своих момента укараулил Окоронкво, правда, оба смазал. В целом же игра у Окоронкво в этом матче совсем не клеилась. Отчасти, конечно, это можно объяснить тем, что он оказался под строгим контролем игроков обороны, квалификация которых позволяет оставить не у дел лучшего бомбардира лиги.

Но причина была еще и в том, что передачи из середины поля на любимые Окоронкво забеги, когда он сам создает себе фору на дистанции, не проходили. Перекрыто было все, и Джонатана оставили на голодном пайке. Не случайно, поняв, что Окоронкво не дадут больше шансов забить, Сторожук поменял его на Баркова.

Можно сколько угодно ругать «Арсенал» за то, что так за Премьер-лигу так не борются, и команда сама не знает чего хочет. Но когда не борются, два раза подряд на последней минуте матчи не спасают. Опять же это говорит и о том, что физической готовности на все девяносто минут тоже хватает. Нет каких-то других нюансов.

«Арсенал» весенний, конечно, непохож на осенний. Причина лежит на поверхности – тогда все матчи команда проводила одним составом. Если в старте случались какие-то небольшие перемены, это уже предметом обсуждения. А тут то один вне игры, то другой. В начале весеннего отрезка не играл Окоронкво, потом Гелоян. Попов получил травму, Коротков. Сейчас вот досрочно покинул поле Левин. А это ведь всё игроки основного состава. Компенсировать сходу отсутствие таких игроков, как Окоронкво или Попов очень сложно. Между тем очки нужны именно сейчас, а разбежаться, почувствовать второе дыхание, уверенность, для чего, например хватит двух победных матчей подряд, не получается.

Ситуацию с голом, когда «Родина» открывала счет, тоже вообще-то можно разиков пятнадцать посмотреть, и на шестнадцатый прийти к выводу, что игрок хозяев Амур Калмыков сам заваливался на защитника, зарабатывая штрафной. Ведь поди просто так гренадера ростом в 194 сантиметра завали на траву, если он не хочет. А потом все пошло не в пользу «Арсенала». Удар со штрафного в самую девятку Коротков в прыжке отбил, хотя все кругом почему-то говорят, что мяч попал в перекладину. В любом случае мяч некстати отлетел ровно на голову Султонову, а тот переправил его в пустые ворота. До конца оставалось семь минут плюс добавленное.

Для «Родины» победа над «Арсеналом» была последним шансом спасти сезон. Если «Арсенал», даже проиграв, только осложнял себе борьбу за попадание в четверку, то «Родина» в случае непобеды фактически завершала чемпионат. Шансы подняться выше пятого места оставались только теоретические, и то призрачные. И она этого давления не выдержала.

За пару минут до конца компенсированного времени Кокарев со штрафного со своей половины поля просто исполнил заброс в чужую штрафную.

Ястребом на этот навес метнулся Ботака, и сбросил мяч под завершающий удар вышедшему вместо Окоронкво Баркову. Одна команда в этот момент уже собралась в раздевалку, а другая продолжала играть. Так какая из двух команд про футбол, а какая про что-то другое? Ну а невероятный Ботака спасает вторую игру подряд – только что «Алании» дома он забил сам, а теперь сделал голевой пас.

После матча нам еще показали интервью Артема Сокола, который рассказал, что для него игра с «Арсеналом» была принципиальной, все-таки выступал за него целых пять лет. Сказал: «Уверен, мы обязательно будем в стыках».

Потом, видно, вспомнив турнирную таблицу, поправился: «Уверен, что отдадим этому все силы». Это, пожалуй, лучшее резюме матча.

Конечно, матч против Артема Сокола для «Арсенала» не носил принципиального характера. А вот тот факт, что команда в очередной раз проявила характер и билась до конца должен наконец помочь встряхнуться и ударно провести концовку чемпионата. А то очередная ничья в сезоне наводит на афоризм что наша фирменная игра «пан или пропал» трансформировалась в «не пан и не пропал». А тактика быстрого гола в тактику забитого мяча на последних минутах.

После игры Александр Сторожук рассказал, что «Арсенал» готовился к тому, что «Родина» будет больше владеть мячом. Порадовало же его то, что не просто отыгрались, а в оставшиеся две минуты пытались забить еще. «Я знал, что у команды есть настрой, но чтобы так. Значит, мы все правильно делаем». Выходит, даже тренера пятнадцатым по счету ничейным результатом игроки «Арсенала» удивили.