В Успенском соборе Тулы прошло Пасхальное богослужение: фоторепортаж

В этом году православные празднуют Пасху 5 мая.

В полночь 5 мая в Успенском кафедральном соборе началось торжественное праздничное богослужение. Службу возглавил Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Пасхальные богослужения прошли во всех православных приходах Тульской области.