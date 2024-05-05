В Успенском соборе Тулы прошло Пасхальное богослужение: фоторепортаж

В полночь 5 мая в Успенском кафедральном соборе началось торжественное праздничное богослужение. Службу возглавил Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Пасхальные богослужения прошли во всех православных приходах Тульской области.
В этом году православные празднуют Пасху 5 мая.
В полночь 5 мая в Успенском кафедральном соборе началось торжественное праздничное богослужение. Службу возглавил Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Пасхальные богослужения прошли во всех православных приходах Тульской области.
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