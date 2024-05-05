  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Успенском соборе Тулы прошло Пасхальное богослужение: фоторепортаж - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Успенском соборе Тулы прошло Пасхальное богослужение: фоторепортаж

В Успенском соборе Тулы прошло Пасхальное богослужение: фоторепортаж

В этом году православные празднуют Пасху 5 мая.

В полночь 5 мая в Успенском кафедральном соборе началось торжественное праздничное богослужение. Службу возглавил Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Пасхальные богослужения прошли во всех православных приходах Тульской области. 

 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 06:16 +2
Другие статьи по темам
Событие
Пасхабогослужение
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Не пан и не пропал. «Арсенал» сыграл вничью с «Родиной»
Не пан и не пропал. «Арсенал» сыграл вничью с «Родиной»
В ДТП с лосем в Тульской области погибли мужчина и ребенок
В ДТП с лосем в Тульской области погибли мужчина и ребенок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.