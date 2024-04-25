  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. АКМ завершает сезон с серебряными медалями - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
АКМ завершает сезон с серебряными медалями

АКМ завершает сезон с серебряными медалями

Торжественную встречу с оркестром и барабанами своим героям устроили болельщики в аэропорту Калуги.

Фанатам удалось вживую увидеть своих кумиров, пообщаться и взять автограф. За 3 года существования команды, у АКМ появилось множество фанатов, а каждый домашний матч – это всегда полный стадион, можно сказать что Тульская Область заразилась хоккеем. На выездных матчах у команды так же всегда была мощная поддержка. Огромное спасибо что были весь сезон  с нами, мы уверены что опыт нынешнего сезона мы перенесем на следующий год и он поможет в достижении главной цели!

Завершился сезон Всероссийской Хоккейной Лиги, АКМ после финальной серии возвращается в Тулу  с серебряными медалями, но для столь юного клуба – это хорошее достижение, ранее, клуб из Тульской области доходил лишь до ¼ финала Кубка Петрова. Для нашей команд вплоть до финальной серии не находился соперник, который мог выиграть больше одного матча в серии.

Михайловцы в этом розыгрыше Кубка Петрова переписали не мало рекордов.

Так например Денис Попов обновил рекорд по продолжительности сухой серии которая составила  206 минут и 32 секунды, Сергей Теряев стал единолично лучшим снайпером среди защитников в плей-офф за всю историю забросив 16 шайб.

Подводя итоги плей-офф хотелось бы процитировать Губернатора Тульской Области Алексея Дюмина:  «В этом сезоне АКМ добился выдающегося результата – впервые в истории вышел в финал Кубка Петрова, где в упорной борьбе уступил более мастеровитой команде. Каждый из вас покорил сердца жителей региона и навсегда вписал свои имена в историю тульского хоккея. В финале оказались сильнейшие, серебряные медали АКМ – заслуженная награда за мастерство, силу духа, собранность и самоотдачу на льду. Каждую игру мы были с вами! Спасибо за незабываемый сезон. Мы вами гордимся!» – сказал губернатор Тульской области.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:02 0
Другие статьи по темам
Событие
АКМ
Место
ТулаТульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Труп младенца в контейнере в Туле: ребенок пролежал за гаражами больше месяца
Труп младенца в контейнере в Туле: ребенок пролежал за гаражами больше месяца
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.