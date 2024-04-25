АКМ завершает сезон с серебряными медалями

Фанатам удалось вживую увидеть своих кумиров, пообщаться и взять автограф. За 3 года существования команды, у АКМ появилось множество фанатов, а каждый домашний матч – это всегда полный стадион, можно сказать что Тульская Область заразилась хоккеем. На выездных матчах у команды так же всегда была мощная поддержка. Огромное спасибо что были весь сезон с нами, мы уверены что опыт нынешнего сезона мы перенесем на следующий год и он поможет в достижении главной цели!

Завершился сезон Всероссийской Хоккейной Лиги, АКМ после финальной серии возвращается в Тулу с серебряными медалями, но для столь юного клуба – это хорошее достижение, ранее, клуб из Тульской области доходил лишь до ¼ финала Кубка Петрова. Для нашей команд вплоть до финальной серии не находился соперник, который мог выиграть больше одного матча в серии.

Михайловцы в этом розыгрыше Кубка Петрова переписали не мало рекордов.

Так например Денис Попов обновил рекорд по продолжительности сухой серии которая составила 206 минут и 32 секунды, Сергей Теряев стал единолично лучшим снайпером среди защитников в плей-офф за всю историю забросив 16 шайб.

Подводя итоги плей-офф хотелось бы процитировать Губернатора Тульской Области Алексея Дюмина: «В этом сезоне АКМ добился выдающегося результата – впервые в истории вышел в финал Кубка Петрова, где в упорной борьбе уступил более мастеровитой команде. Каждый из вас покорил сердца жителей региона и навсегда вписал свои имена в историю тульского хоккея. В финале оказались сильнейшие, серебряные медали АКМ – заслуженная награда за мастерство, силу духа, собранность и самоотдачу на льду. Каждую игру мы были с вами! Спасибо за незабываемый сезон. Мы вами гордимся!» – сказал губернатор Тульской области.