Труп младенца в контейнере в Туле: ребенок пролежал за гаражами больше месяца

Ранее Myslo сообщал, что в Туле возле гаражей на ул. Сурикова был обнаружен труп младенца в пластиковом контейнере. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Следователи установили родителей младенца. Ими оказались 17-летняя девушка и ее 20-летний молодой человек. По нашей информации, это студенты — отец учился в университете, а мать — в колледже. Они не местные.

По предварительным данным, девушка не находилась на учете по беременности и родам в медицинских учреждениях. Спустя неделю после рождения младенец скончался. По информации Myslo, ребенок родился в феврале 2024 года.

Возможной причиной смерти мог стать синдром внезапно возникшей детской смерти.

Родители младенца решили похоронить ребенка самостоятельно.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, они уложили малыша в пластиковый контейнер, отнесли на территорию гаражного кооператива и закопали в снег.

8 апреля страшную находку обнаружили пенсионеры, которые пришли в свой гараж. Они и позвонили в полицию.

С родителями младенца работают следователи СКР. Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования находится на контроле у руководителя следственного управления Владимира Усова.