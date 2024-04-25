Туляк отделался условным сроком за хранение дома 726 граммов каннабиса

Фото Алексея Пирязева.

В октябре 2023 года житель Плавска Анютенков Т. В. вырвал из земли пять кустов дикорастущей конопли, принес домой, оборвал ветки с листьями, некоторые из них измельчил и хранил для личного употребления.

В доме подсудимого сотрудники полиции провели обыск, обнаружили и изъяли марихуану и части растений конопли общей массой 725,9 г. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Мужчина вину признал полностью.

Суд приговорил его 3,5 года условно, с испытательным сроком на 3 года. Мера пресечения осужденному — подписка о невыезде и надлежащем поведении.