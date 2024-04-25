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Туляк отделался условным сроком за хранение дома 726 граммов каннабиса
Фото Алексея Пирязева.

Туляк отделался условным сроком за хранение дома 726 граммов каннабиса

Обвиняемый заявил, что использовал запрещенное растение для личных целей.

В октябре 2023 года житель Плавска Анютенков Т. В. вырвал из земли пять кустов дикорастущей конопли, принес домой, оборвал ветки с листьями, некоторые из них измельчил и хранил для личного употребления.

В доме подсудимого сотрудники полиции провели обыск, обнаружили и изъяли марихуану и части растений конопли общей массой 725,9 г. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Мужчина вину признал полностью. 

Суд приговорил его 3,5 года условно, с испытательным сроком на 3 года. Мера пресечения осужденному — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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