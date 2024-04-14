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Тульский «Арсенал» одержал победу над «СКА-Хабаровск»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» одержал победу над «СКА-Хабаровск»

Единственный гол в матче забил Сергей Ткачев.

Стартовый состав оружейников: Левашов, Коротков, Большаков, Кайнов, Попов, Макаров, Ботака, Левин, Зуев, Ткачев, Джонатан. Для хабаровчан эта встреча в Туле стала шестой по счёту за всю историю.

На 41-й минуте Сергей Ткачев отправил мяч в ворота гостей. На 13-й минуте второго тайма в стане туляков произошла замена – вместо Джонатана вышел Бахар, а автора гола сменил Барков. На 81-й минуте Попова сменил Суханов, а Ботаку – Карамарко. Чуть позже вместо Зуева вышел Лайкин.

Однако во второй части матча счёт не изменился. Итог – 1:0 в пользу туляков! Губернатор Алексей Дюмин поздравил команту и болельщиков с победой. 20 апреля «Арсенал» проведет матч на выезде против московского «Торпедо».

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