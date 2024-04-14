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За три месяца 2024 года психологическую помощь получили более 1700 туляков
Фото: ru.freepik.com

За три месяца 2024 года психологическую помощь получили более 1700 туляков

Такие данные приводит Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева.

По информации медучреждения, с января по март в кабинетах медико-психологического консультирования состоялось 1227 консультаций. 33 консультации получили участники СВО, 43 – их родственники.

Кабинеты медико-психологической помощи за тот же период посетили 1527 человек. Больница сотрудничает с тульским отделением Фонда «Защитники Отечества». На базе фонда консультации психологов получили 27 человек, 16 из них – ветераны боевых действий.

Специалисты ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева оказывают психологическую помощь жителям Тульской области бесплатно и анонимно, по предварительной записи.

Контакты кабинетов психологической помощи для населения можно найти здесь.

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