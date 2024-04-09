Все серии когда-то заканчиваются: «Арсенал» проиграл «Химкам»

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

«Арсенал» имел все шансы как минимум не проиграть в Химках. Но вышло так, что тульская команда прервала и свою рекордную сухую серию, и беспроигрышную.

На календаре — начало апреля. Настроение болельщиков «Арсенала» после поражения в Химках — хуже не придумаешь. Однако как бы ни было горько сейчас от совершенно дурацкого, по большому счету, поражения, турнир в Первой лиге заканчивается только 25 мая. Судить, делать выводы, кого-то обвинять, если будет желание, будем через пару месяцев. А пока можно лишь констатировать, что «Арсенал» проиграл конкуренту в матче, когда все было в своих руках. Так бывает. Любые серии когда-то заканчиваются.

Футбол, строго говоря, отчасти еще и в везении. Пять сантиметров сюда, пять сантиметров туда, одно судейское решение, нелепый обрез могут решить исход любого матча. Этой весной фортуна пока не на нашей стороне. Разве что в стартовой игре с «Черноморцем» все удачно сложилось. И то так себе везение — вместо домашнего стадиона играть в Москве.

Это не оправдание. Однако наша жизнь и за пределами стадиона состоит в том числе из случайностей. Иногда они за нас, иногда против.

Отчасти на свое поражение «Арсенал» все-таки наиграл. Слишком все хорошо долгое время складывалось. И с сухой серией, и с тем, что уже давно никто из соперников не навязывал серьезной конкурентной борьбы. Те же «Кубань», «Волгарь» окопались на своей половине, и отбились. Да, не выиграли у них, но сказано же Александром Сторожуком: имели полное преимущество. В одной игре имели полное преимущество, в другой, в третьей, и уверенность в себе рано или поздно могла в какие-то моменты перейти в самоуверенность. Это и случилось.

Даже в эмоциональных комментариях болельщиков после проигранного матча звучат самые разные фамилии — Кокарев, Большаков, Ботака, Левашов. А вспомним, что перед первым голом был неудачный пас в центре поля, который соперник перехватил, и последовала проникающая передача в тульскую штрафную. А перед вторым голом Ботаке, прежде чем обрезаться, подсунул неудобный пас свой же партнер, потому что и один, и другой оказались под прессингом соперника. Получается, к поражению приложили руку больше полкоманды. А значит дело не в том, что кто-то запустил в ближний угол, не понял партнера или неудачно откинул мяч назад.

В какой-то момент, когда разом рухнула недавняя уверенность в себе, поплыли все.

Не зря после матча Александр Орехов, заменявший в этом матче Сторожука на посту главного тренера, оба ключевых момента у ворот «Арсенала» определил как потеря концентрации.

Талалаев по-тренерски оказался хитрее. О чем он, кстати, искренне и рассказал: рассчитывали, что Тула подустанет, и выпустил во втором тайме тех игроков, которые посвежее, чтобы активизировать игру в атаке. Какие-то ходы, наверное, «Химки» просто просчитали. Разумеется, Ботака ошибся с тем пасом, который привел к удалению Кокарева. Но разве нечто подобное не случалось раньше? Случалось. Например, неудачная передача к своим воротам в домашнем матче с «Торпедо», которая привела к тому, что соперник увез из Тулы ничью. Просто есть команды, которые это прощают, а есть те, которые такие ошибки сами провоцируют и сполна ими пользуются. Разница — в квалификации футболистов. Но разве кто-то сомневался, что футболисты «Химок» обладают достаточными для таких решений мастерством и глубиной состава, чтобы поменять тактику.

Представим на минуту, что «Арсенал» добился желаемого в этом сезоне, и вышел в Премьер-лигу. Первая игра — предположим, в Санкт-Петербурге. Равная борьба, и в одной из атак все тот же Гелоян, как и в Химках, результативно замыкает прострел с фланга. Что, «Арсенал» и на второй тайм выйдет играть в атакующем стиле побеждать «Зенит»? А чем одна игра отличается от другой, если на кону выполнение задачи на сезон.

Понятно, что надо играть от себя, это все хорошо. Но когда игра на результат, за шесть очков, а в наличии на поле игроки, которые могут убежать в быструю атаку, может попробовать и самим с первых минут второго тайма не сильно лезть вперед, дать сопернику возможность задергаться, понимая, что время уходит. А то, получается, при счете 1:0 на чужом поле в свою пользу «Арсенал» проиграл конкуренту фактически после двух контратак.

Это все элементы взросления. Такие же, как непонятное общение дисквалифицированного главного тренера с игроками с трибуны, да еще демонстративно с рацией в руках, через которую во время матча ведутся переговоры. Да еще на трибуне, на которой кроме Сторожука никого нет. Это как в том анекдоте. Штирлиц шел по Берлину, и не мог понять, что выдавало в нем советского разведчика. То ли сдвинутая набекрень буденовка, то ли неснятый парашют, который волочился за спиной.

Неужели не очевидно, что игра показывается в прямом эфире на всю страну, и этот момент обязательно в эфире будет, а потом его обсудят все возможные эксперты. И теперь, в силу очевидной дерзости нарушения запрета, прилетит еще одна дисквалификация. Даже не будем поднимать тему, стоило ли нарываться на четвертую желтую карточку, зная, что впереди ключевая игра с прямым конкурентом. Что случилось, то случилось. Но в некоторых ситуациях надо вести себя все же более зрелым человеком. Особенно когда сам же неделю назад намекал, что на финише турнира начинается и околофутбольная борьба.

При всем при этом «Арсенал» действительно провел идеальный первый тайм. Оборона ничего не дала создать хваленому нападению «Химок» у своих ворот. Пижонский удар пяткой Руденко не в счет. Смотрелось это, конечно, красиво, но с такого расстояния мячи в ворота не могут залетать. И вообще, не исключено, что игрок «Химок» просто пытался таким образом пас на партнера вырезать.

Это, конечно, интересный вопрос — намеренно ли Талалаев отдал в первом тайме инициативу сопернику, как кто-то предположил. Если так, то он явно воспользовался помощью небезызвестной Анны-медиум из сериала, которым недавно мучили телезрителей едва ли не месяц. Ибо шансов на то, чтобы переломить ситуацию с 0:1 после перерыва у хозяев не виделось. Это когда все завершилось в твою пользу можно красиво рассуждать о верном плане на игру и удачных заменах.

Так-то Александр Сторожук тоже провел замены в точку. Ответный гол в меньшинстве исполнили именно появившиеся в концовке футболисты — Хабибов подал, а Ткачев в противоборстве с защитником принял и в касание пробил. Да так, что вратарь даже понять ничего не успел, хотя мяч просвистел у него над головой.

Ну и о везении. При счете 1:1 прекрасный момент был у Окоронкво. Он уже обвел вратаря, бил в пустые ворота, но в последний момент под мяч бросился подстраховавший голкипера защитник, и угрозу от своих ворот отвел. Не сумел замкнуть передачу на гол и Ботака. Наверное, если бы «Арсенал» вновь вышел вперед, не случилось бы потом ни дурацкого паса назад, ни удаления, ни всех прочих катаклизмов этого вечера.

И все же команда показала, что умеет держать удар, и играть от себя ей действительно удобнее.

Вообще, самое для кого-то крамольное, с командами уровня «Химок» «Арсеналу» в чем-то и удобнее играть. Хочешь не хочешь, а тем надо думать о своей атаке, и образовываются свободные зоны в обороне — хлеб для Окоронкво и Гелояна. Но, конечно, для этого надо как-то избегать собственных ошибок, подобных тем, что навалились в этом матче.

Удача от «Арсенала» сейчас отвернулась. Но по большому счету фортуна все равно любит тех, кто работает, кто пашет на тренировках, кто верит в себя и не сдается. У «Арсенала» есть еще целый апрель и «Родина», «Торпедо», махачкалинское «Динамо» в ближайших турах показать всем, что жизнь продолжается.

8 апреля. Химки. Стадион «Арена-Химки».

Судья — Сергей Чебан (Москва).

«Химки» — «Арсенал» — 3:2 (0:1).

Голы: Гелоян (34) — 0:1, Руденко (56) — 1:1, Магомедов (75) — 2:1, Ткачёв (86) — 2:2, Варатынов (90) — 3:2.

«Химки»: Обухов, Степанов (Юзепчук, 46), Исаенко, Терехов, Голубович, Волков, Варатынов, Берковский (Корян, 71), Кулишев (Касимов, 46; Панченко, 85)), Хосонов (Магомедов, 46), Руденко.

«Арсенал»: Кокарев, Коротков, Ботака-Иобома, Большаков, Попов, Лёвин (Ндука, 88), Кайнов, Макаров (Левашов, 67), Гелоян (Ткачёв, 80), Бахар (Зуев, 46), Окоронкво (Хабибов, 80).

Предупреждения: Руденко, Варатынов — Зуев.

Удалён: Кокарев (64, лишение явной возможности забить гол).