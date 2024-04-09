В Киреевске загорелся частный дом

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В происшествии пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило 8 апреля в 22.02. В Киреевске на ул. 3-я Пятилетка загорелся частный дом.

Незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-50. Прибыв на место происшествия в 22.07, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь потушили в 22.25.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Тульской области, пострадавших нет. Звеном газодымозащитной службы удалось вывести из дома одного человека.

— В результате происшествия в комнате размером 4×6 м сгорела мебель, частично обгорели стены и пол, дом закоптился, — отметили в пресс-службе ведомства.

Причина пожара устанавливается.