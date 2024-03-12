Фото пресс-службы АКМ.

До этого момента «полуночничали» футболисты «Арсенала» и «Оренбурга».

Первый матч четвертьфинала плей-офф Кубка Петрова, в котором вчера встречались тульский АКМ и хоккеисты «СКА-Невы» из Санкт-Петербурга, завершился рекордно поздно для Тулы.

Основное время матча не выявило победителя — 3:3. Решающую шайбу хозяева площадки забросили только в начале второго овертайма. Однако сразу после этого судейская бригада отправила команды на скамейку запасных ожидать окончательного вердикта. Лишь после внушительной паузы арбитры сошлись на том, что игры высоко поднятой клюшкой не было и гол забит верно.

Интересно, что если бы шайба была засчитана сразу, то никакого рекорда бы не случилось. Однако окончательный судейский вердикт вынесли, только когда на часах было 23 часа 22 минуты — для кого-то позднего вечера, а для кого-то и ночи.

Таким образом, матч между АКМ и «СКА-Невой» закончился наиболее поздно в истории всех тульских спортивных команд.

До этого момента «полуночничали» футболисты «Арсенала» и «Оренбурга», которые 25 августа 2019 года закончили выяснение отношений в 23 часа 20 минут. Хоккеисты превзошли их на целых две минуты.

Интересно, что футболисты «Арсенала» свой матч начали тогда в 21.30 по Москве, а официальное начало хоккейной встречи было в 19.30, но по просьбам телевизионщиков матч задержали.

Сегодня, 12 марта, АКМ и «СКА-Нева» сыграют в Туле вторую игру серии плей-офф. Начало матча в 19.00.