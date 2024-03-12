  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. АКМ обыграл «СКА-Неву» в первом матче 1/4 плей-офф Кубка Петрова - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
АКМ обыграл «СКА-Неву» в первом матче 1/4 плей-офф Кубка Петрова
Фото пресс-службы АКМ.

АКМ обыграл «СКА-Неву» в первом матче 1/4 плей-офф Кубка Петрова

Счет в игре — 4:3.

В Туле прошел первый матч четвертьфинала плей-офф Кубка Петрова. АКМ принимал на своей площадке «СКА-Неву» из Санкт-Петербурга.

В первом периоде команды присматривались друг к другу. Обошлось без заброшенных шайб.

Во втором отрезке игры счет открыли гости усилиями Егора Гурзанова, затем удвоили преимущество, играя в неравных составах, — гол на счету Альберта Конозова. После пропущенных шайб туляки взбодрились и начали активнее атаковать ворота соперника, в итоге удалось отыграть один гол — отличился Максим Рассейкин.

В третьем периоде хозяева сохранили натиск и преимущество по игре. Но снова в какой-то момент команда из Санкт-Петербурга вышла вперед. Подопечные Сергея Решетникова не собирались сдаваться, и после затяжной атаки хоккеист АКМ Денис Почивалов сделал счет 2:3. Следом Максим Казаков перевел игру в овертайм — 3:3.

Точку поставили хозяева: Дмитрий Тювилин вывел АКМ вперед. 4:3 — победа туляков.

9O2A8864.jpg

Сергей Решетников, главный тренер АКМ:

— Хорошо то, что хорошо заканчивается. Ребята молодцы, терпели. 160 бросков по воротам. Команда вытащила игру. Главное — восстановиться к завтрашней игре.

Следующий матч серии пройдет сегодня, 12 марта, в Ледовом дворце Тулы. Начало в 19.00.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:14 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АКМКубок Петрова

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин поздравил сотрудников ФСИН со 145-летием уголовно-исполнительной системы России
Алексей Дюмин поздравил сотрудников ФСИН со 145-летием уголовно-исполнительной системы России
Тульский полицейский в выходной день задержал грабителя
Тульский полицейский в выходной день задержал грабителя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.