АКМ обыграл «СКА-Неву» в первом матче 1/4 плей-офф Кубка Петрова

Фото пресс-службы АКМ.

В Туле прошел первый матч четвертьфинала плей-офф Кубка Петрова. АКМ принимал на своей площадке «СКА-Неву» из Санкт-Петербурга.

В первом периоде команды присматривались друг к другу. Обошлось без заброшенных шайб.

Во втором отрезке игры счет открыли гости усилиями Егора Гурзанова, затем удвоили преимущество, играя в неравных составах, — гол на счету Альберта Конозова. После пропущенных шайб туляки взбодрились и начали активнее атаковать ворота соперника, в итоге удалось отыграть один гол — отличился Максим Рассейкин.

В третьем периоде хозяева сохранили натиск и преимущество по игре. Но снова в какой-то момент команда из Санкт-Петербурга вышла вперед. Подопечные Сергея Решетникова не собирались сдаваться, и после затяжной атаки хоккеист АКМ Денис Почивалов сделал счет 2:3. Следом Максим Казаков перевел игру в овертайм — 3:3.

Точку поставили хозяева: Дмитрий Тювилин вывел АКМ вперед. 4:3 — победа туляков.

Сергей Решетников, главный тренер АКМ:

— Хорошо то, что хорошо заканчивается. Ребята молодцы, терпели. 160 бросков по воротам. Команда вытащила игру. Главное — восстановиться к завтрашней игре.

Следующий матч серии пройдет сегодня, 12 марта, в Ледовом дворце Тулы. Начало в 19.00.