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Туластат: в 2023 году среднемесячная зарплата работников составила 58 630 рублей

Туластат: в 2023 году среднемесячная зарплата работников составила 58 630 рублей

По сравнению с 2022-м зарплата выросла на 17,4%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2023 году составила 58 630 рублей. Такую предварительную статистику озвучил Туластат. По сравнению c 2022 годом зарплата выросла на 17,4%.

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