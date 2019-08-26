Пока «Арсенал» играл, Тула уже засыпала

Фото Алексея Пирязева.

Игра началась в половине десятого вечера, закончилась, с учетом перерыва и компенсированного времени, почти в половине двенадцатого. Многие в городе уже видели девятые сны — ведь завтра на работу, а болельщики только разъезжались со стадиона.

«Арсенал» — «Оренбург» — 2:1 (1:0).

Голы: Ломовицкий (23) — 1:0, Деспотович (52) — 1:1, Луценко (69) — 2:1.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Чаушич, Горбатенко, Ткачёв (Бауэр, 77), Лесовой, Ломовицкий (Э.Кангва, 90), Луценко.

Предупрежден: Деспотович.

Судья — Алексей Сухой (Люберцы).

25 августа. Тула, Центральный стадион.

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко пришел на пресс-конференцию фактически уже на следующий день — на часах было начало первого. Понятно, когда это всё происходит в рамках еврокубков, — там свои законы и западноевропейское время, но когда это наш родной внутренний чемпионат — это маразм. Обоих главных тренеров о времени начала матча, конечно, спрашивали, но особенно расписывать их ответы даже смысла нет.

Понятно же, что по сути они отвечали. Владимир Федотов, правда, при этом заметил, что участники матча всё равно занимаются любимым делом — независимо от времени суток играют в футбол. Поэтому что особенно жаловаться? Другое дело — болельщики. Если в Туле матч закончился в половине двенадцатого ночи, то в Оренбурге было уже половина второго.

Версии относительно того, почему надо играть так поздно, одна другой смешнее. Про интересы телевидения даже умолчим. В чем эти интересы, если в тот же день два заведомо зрелищных матча «Крылья Советов» — «Спартак» и «Ростов» — «Рубин» начинаются в одно и то же время? При этом ни «Ростов», ни «Рубин» в этом году ни разу не участники еврокубков. А ведь нас всех усиленно приучают, что за качественный российский футбол надо платить, чтобы его смотреть. Заплатишь, чтобы посмотреть и «Спартак» и «Ростов» в рамках одного тура, а по факту получишь дулю.

Есть и еще одна веселая причина — жарко. Жарко, понимаете. Через неделю уже осень, а футболистам днем играть жарко. От этого довода до полного запрета футбола в России — уже полшага. Потому что зимой, как скоро всем станет очевидно, играть в футбол зябко. А летом — жарко. Осенью — мокро. Весной — сыро и поля не очень. И, получается, пока нашим футболом руководят люди, которые не понимают, что делают, он по определению вреден и неудобен.

Потому что одни и те же люди сначала умно заявляют о доходах от телетрансляций, а потом назначают матчи на одно и то же время. Говорят о том, чтобы бороться за зрителей на трибунах, и предлагают играть ночью. Фантазируют о некоей жаре в конце августа и ленятся или не умеют нажать «окей, гугл», чтобы хотя бы от безделья поинтересоваться, какая погода днем в Туле в среднем за неделю до сентября. В каком веке последний раз была жара в тридцать с лишним градусов? И вообще — а как же выкручивались несчастные советские футболисты, которые вообще-то в разгар лета летали в Душанбе, Ташкенте, Баку и спокойно играли себе там без всяких водопоев посередине тайма в разгар дня, понимая, что жаловаться бесполезно? Есть календарь, и его надо исполнять.

Единственный плюс всей этой ситуации — городские власти некую проверку своего мобилизационного ресурса прошли. Люди после матча по основным стратегическим городским направлениям действительно разъехались, несмотря на позднее время.

Ну и второй плюс — как на нас не экспериментируй, а народ в Туле на футбол всё равно ходит. По протоколу посмотреть этот матч пришли восемь с лишним тысяч болельщиков. Причем состав зрителей был традиционный — пришли и семьи с детьми, и женщины, и фанатские секторы были полны. Разве что респектабельная Западная трибуна подкачала, ну да от нее таких героических подвигов никто и не ждал. Поддержка в течение всего матча была очень хорошей, тем более что и игра не давала заскучать.

«Оренбург» сейчас прижат к стенке дальше некуда — перед игрой с Тулой у него всего-то было два очка и ноль побед. Понятно, что перед этой игрой ставилась задача во что бы то ни стало добиться положительного результата. А значит игра в Туле была своеобразным финалом — сейчас или никогда. Можно было предположить, что гости особое внимание уделят обороне, делая ставку на крепкую оборону, однако нет. «Оренбург» был очень агрессивен на протяжении всех девяноста минут. А в перерыве матча дававший флеш-интервью футболист гостей признался, что делалась ставка на то, чтобы забить первыми.

Временами гости были очень близки к этому — в штрафной Левашова разгорался такой пожар, что, казалось, мячу и деваться некуда, кроме как лететь в сетку. Однако в завершающей фазе либо защитники успевали вынести мяч из своей штрафной, либо надежно играл Михаил Левашов. Он вообще провел очень добротный матч, а уж во втором тайме и вовсе продемонстрировал несколько прекрасных спасений.

Только в одном эпизоде Левашов оказался бессилен — когда сразу после перерыва гости провели очередную образцовую контратаку. Все началось с неудачной передачи туляков у чужих ворот. Последовал моментальный контрвыпад, и Деспотовича вывели фактически один на один с голкипером пасом из центра поля. Положение еще пытался спасти стелившийся в подкате Беляев, но вслед за идеальным командным маневром последовал идеальный удар — мяч полетел с такой силой, что среагировать на него было практически невозможно. Счастливый Деспотович на радостях еще и изобразил быка, который может забодать кого угодно.

Собственно, ничего невероятного в этот момент не произошло — количество рано или поздно должно было перейти в качество. А атаковал «Оренбург» в этом матче много. Курьез же этой ситуации скорее в том, что автора оренбургского гола могло и на поле-то не быть. В самом начале матча он пошел в грубый подкат против Григалавы и наработал тем самым на розовую карточку — уже не желтую, но немного не красную. То есть удали Сухой в этот момент игрока «Оренбурга» с поля, никто бы и не удивился. Но он ограничился внушением в виде предупреждения. А фортуна оказалась благосклонна к Деспотовичу вдвойне — и от удаления ушел, и гол забил.

Настало время показать, что команда хозяев тоже умеет держать удар — ведь «Арсенал» к тому моменту вел благодаря классному удару Ломовицкого еще в первом тайме, который по сути вернул своей команде должок за кикс в предыдущем матче — когда в Казани не откатил мяч в быстрой атаке Горбатенко, а решился на удар сам, но исполнил его плохо. Впрочем, в игре с «Оренбургом» Ломовицкий отметился не только голом, но и в целом очень агрессивной игрой в атаке. Он выигрывал единоборства, смело шел в обводку, брал игру на себя. Вполне мог стать и автором голевой передачи — его заброс на дальнюю штангу во втором тайме лишь чудом не смог замкнуть Лесовой.

А вот в споре за самый красивый гол матча свое веское слово сказал в итоге Евгений Луценко, который сыграл не просто как завершитель атак, что мы уже не раз видели, но и как классный форвард. В борьбе с защитником он убрал мяч под себя, продавил сразу двух игроков обороны и, преследуемый соперником, успел сделать несколько шагов до штрафной и там самым исполнить удар без замаха шведой мимо бросившегося ему в ноги голкипера. Ни убавить, ни прибавить в этой атаке. Как не вспомнить слова Игоря Черевченко, сказанные пару недель назад, — жду, когда Женя наберет форму. Вот, похоже, он ее уже набирает. Кстати, и помимо этого гола Луценко также проделал огромный объем работы, показывая хорошее понимание с партнерами, напоминая временами манерой игры сразу двух легендарных форвардов «Арсенала» — Дзюбу и Джорджевича. Джорджевич, к слову сказать, на этом матче присутствовал, смотрел его с трибуны.

Главные события концовки игры — две замены «Арсенала». На 77-й минуте вышел немецкий новичок Роберт Бауэр. По четверти часа, конечно, рано делать выводы. Но в целом — старался. Черевченко о Бауэре задали отдельный вопрос — вроде бы его амплуа крайний защитник, а вышел играть опорника. Игорь Геннадьевич ответил, что у них был разговор накануне матча на эту тему, и Бауэр ответил, что как раз на позиции опорного полузащитника ему комфортнее, именно здесь его использовали в «Вердере». Так что, скорее всего, в ближайшее время именно он заменит улетевшего в Болгарию залечивать травму Костадинова.

Еще одно знаковое событие — за несколько минут до конца вышел и Эванс Кангва, живой-здоровый.

Смотреть на турнирную таблицу сейчас — одно удовольствие. Да, впереди две подряд игры с грандами — сначала с ЦСКА, потом с «Зенитом». Но пока тульскую команду отделяет всего лишь одно очко, от группы лидеров, идущих на первом месте. «Арсенал» — в игре, а это главное.

Игорь Черевченко, главный тренер «Арсенала»:

– Думаю, болельщики остались довольны – не зря пришли в такое время. Но для тренеров такая игра не очень. Очень скользкий счет, все могло повернуться как в нашу сторону, так и в сторону соперника.