Тульские самбисты завоевали медали на Всероссийском турнире

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Соревнования среди юношей и девушек до 16 лет прошли в Воронежской области.

Всероссийский турнир по самбо ВОФСОО «Урожай» проходил с 4 по 7 марта в Нововоронеже. В нём приняли участие более 300 юношей и девушек в возрасте до 16 лет из 22 регионов России.

Представитель тульской спортшколы олимпийского резерва «Восток» Илья Чавриков занял 1 место в весовой категории 79 кг. «Серебро» в той же категории досталось туляку Максиму Лаптеву.

Победители этих соревнований получили путёвку на первенство России, которое пройдут в июне в Кемерово. Спортсмены тренируются под руководством Сергея Абрамова и Максима Чаврикова.