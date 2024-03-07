Согласие на абьюз, вечная френд-зона и подкаблучники: самые яркие «дамы» тульского экзотариума

В животном мире зачастую кипят настоящие семейные страсти. И как правило, у руля стоят именно «женщины».

Сотрудники экзотариума рассказали о самых необычных представительницах животного мира.

Согласна на абьюз

Готовясь к выведению потомства, самец птицы-носорога заботливо строит не просто гнездо, а настоящую темницу для своей барышни! Когда кладка яиц готова, он в буквальном смысле замуровывает свою вторую половинку, закрывая вход глиной и фекалиями. Остается лишь маленькое отверстие для приема пищи. В заточении супруга птицы-носорога сидит, пока не выведутся птенцы.

В естественной среде такой вариант гнезда позволяет защитить самку и будущее потомство от нападения хищников. В условиях же экзотариума это выглядит абьюзерством в чистом виде. Но с инстинктами ничего не поделаешь, приходится соглашаться.

Сейчас, кстати, гнездо почти достроено. А это значит, что скоро пернатая дама-носорог отправится в изоляцию.

Вечная френдзона

Парочка дикобразов мирно соседствует в вольере. А все потому, что вот уже несколько лет они не смешивают дружбу и брачные игры. Сотрудники экзотариума объясняют это несовпадением биоритмов пары: когда у нее период течки, самец не проявляет активности. А когда он «в охоте», она его отгоняет.

А может, просто у дамы дикобраза безобразный и весьма скверный характер?

Подкаблучник

В дикой природе грызуны паки — жуткие индивидуалисты. Встречаются раз в год для продолжения рода. После того как дело сделано, разбегаются на приличные расстояния. И пусть только самец попробует ступить на территорию самки!

В Тульском экзотариуме на небольшой территории живет парочка пак. И даже в общем-то мирно. Но гармония наступила не сразу: пара долго и тяжело привыкала друг к другу, но в итоге они смогли «договориться».

Самка пака — безусловный лидер, в этой паре она верховодит. Ее кавалер ходит за ней хвостом, прячется за ней во время уборки вольеров и послушно топает следом, когда та отправляется за едой. Ни шагу без спроса — истинный подкаблучник!

Альфасамки

Лемуры и сурикаты живут семьями, во главе которых стоят альфасамки. По ее повелению остальные сородичи могут есть, спариваться, она же определяет иерархию в семье.

У лемуров альфасамка состоит в паре с альфасамцом. Право первой брачной ночи с ним принадлежит исключительно ей (как и всех последующих, пока не наступит беременность). Только после этого она благословляет остальных самок на размножение. Но и тут есть условие — только с альфасамцом! Если вдруг какая-то самка забеременеет от другого, она будет изгнана из стаи, а детеныши будут уничтожены.

Если же все в порядке, то первую неделю — две после рождения за малышами ухаживает мать. А потом они отдаются на попечение всей стаи.

У сурикатов еще более строгие порядки. Потомство приносит только альфасамка, и именно она выбирает, кто будет отцом.

При этом за детенышами она совсем не ухаживает: после рождения они переходят на попечение сородичей, а она уже через несколько дней после родов готова вновь спариваться. При этом для остальных продолжение рода — табу. За его нарушение грозит изгнание из стаи.

Сородичи с великим почтением относятся к своей властительнице, вьются вокруг нее, тыкаются носами, прощают ей, если она не в духе и кусает их.

Даешь эмансипацию!

Самки белоухих игрунок — королевы эмансипации. Сразу после рождения они отдают малышей папе: «Просил? Вот держи!» Подходят к детенышам, только чтобы покормить. А воспитанием занимаются самцы.

И только смерть разлучит нас

Рыбы цихлиды создают крепкие семьи и не нарушают обет верности. В их семьях за малышами следит отец. Он прячет мальков от хищников во рту, отпуская лишь ненадолго погулять, а затем снова собирает во рту.