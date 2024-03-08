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В Новомосковске волонтёры спасли провалившуюся в колодец собаку
Кадр из видео ИА «За Новомосковск»

В Новомосковске волонтёры спасли провалившуюся в колодец собаку

Перед началом спасательной операции добровольцы около часа успокаивали перепуганного щенка.

Руководитель добровольческого отряда «Поиск 71» Алексей Евстафьев рассказал о спасении щенка, провалившегося в старый колодец на ул. Связи в Новомосковске. 

Заявка поступила из городской ЕДДС. На выезде вместе с Алексеем работали кинолог Тамара Евстафьева и специалист группы технического обеспечения Иван Бурлин.

На то, чтобы установить контакт с перепуганной собакой, ушёл час. Только после того, как бедняга немного успокоилась, волонтёрам удалось надеть намордник и обвязать туловище страховочно-спасательной веревкой.

После этого щенка благополучно вытащили на поверхность. Осмотревшись,  малыш достаточно резво убежал.

«Кто-то спросит: зачем выпускать бродячих собак на волю?.. Но оставить умирать живое существо мы тоже не могли», – прокомментировал Алексей Евстафьев.

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