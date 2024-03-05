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Первый домашний матч «Арсенала» в новом туре Первой лиги пройдёт 18 марта
Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

Первый домашний матч «Арсенала» в новом туре Первой лиги пройдёт 18 марта

Туляки примут на своём поле футболистов из Астрахани.

Тульский «Арсенал» успешно стартовал в 21-м туре Первой лиги, одержав победу над «Черноморцем» из Новороссийска. Матч состоялся в Москве и завершился со счётом 2:0 в пользу туляков.

В ближайшее воскресенье, 10 марта, пройдёт выездная встреча с «Кубанью», а 18 марта тульские футболисты проведут матч с астраханским «Волгарем» на домашнем стадионе «Арсенал».

Напомним, ранее сообщалось, что причиной переноса матча с «Черноморцем» в столицу может быть неудовлетворительное состояние футбольного поля на площадке тульского клуба.

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