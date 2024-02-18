Из-за состояния поля матч «Арсенал» – «Черноморец» может пройти не в Туле, а в Москве

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Матч 21-го тура «Арсенал» — «Черноморец», намеченный на 3 марта, может пройти в Москве на «Сапсан Арене». Об этом пишет в своём Телеграм-канале спортивный журналист Сергей Ильёв.

По его информации, комиссия по лицензированию не приняла поле в Туле. Однако вопрос не решен до конца, возможно, стадион успеют подготовить. Это станет понятно на следующей неделе.

«Ширли-мырли и с поединком туляков в рамках 22-го тура. Они его проведут против „Кубани“ в Краснодаре. Существовала вероятность, что эту игру вынесут для показала на федеральном канале на 11-е марта, поэтому в „Арсенале“ оперативно не брали билеты на поезд. Встреча, однако, состоится, как и было априори запланировано, 10-го числа. В итоге „оружейники“ покатят в кубанскую житницу на автобусе — целевой квоты на поезд уже нет», — уточнил Ильёв.

Он же сообщил, что назначенный на 18 февраля матч на сборах в Турции с «Рубином» отменен по инициативе соперников, которые ссылаются на большое количество травмированных. Вместо полпреда РПЛ команда Александра Сторожука схлестнется с липецким «Металлургом». Второй «товарняк» — с самаркандским «Динамо».