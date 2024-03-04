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«Арсенал» стартовал с победы, или В бой идут одни старики
Фото ПФК «Арсенал».

«Арсенал» стартовал с победы, или В бой идут одни старики

Весенний отрезок чемпионата «Арсенал» начал с уверенной победы над новороссийским «Черноморцем». Даже перенос матча из Тулы в Москву не сказался никак.

В Черкизове была вполне домашняя обстановка. Поддержать команду приехали несколько сотен болельщиков. Кто-то на автобусах, организованных клубом, а кто-то и сам по себе. Так что шумовая поддержка была на хорошем уровне. Да и команда не подвела.

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Статистика матча

«Арсенал» – «Черноморец» – 2:0 (0:0).

Голы: Ткачев (54), Ботака-Иобома (58).

«Арсенал»: Кокарев, Коротков, Ботака-Иобома, Большаков, Попов, Кайнов, Лёвин, Макаров (Шевченко, 87), Ткачев (Суханов, 79), Гелоян (Зуев, 68), Бахар (Барков, 79).

Предупреждены: Енин, Кумбурович.

Судья – Юрий Карпов (Петрозаводск).

3 марта. Москва. Стадион «Сапсан-Арена».

Всю зиму «Арсенал» укреплялся, укреплялся, однако на первый весенний матч вышел практически прежним составом. По сравнению с осенью была только одна замена, и та вынужденная. Вместо травмированного Окоронкво с первых минут играл Иван Бахар, блеснувший результативностью на сборах.

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Одна интрига – кто заменит временно отсутствующего лучшего бомбардира лиги рассосалась, и сменилась другой. Насколько в сегодняшнем «Арсенале» все взаимозаменяемо так, что игра, даже в отсутствие Окоронково, будет строиться по тем же принципам.

Что ж за первые сорок пять минут, при том, что соперник оборонялся очень плотно, Бахар дважды наносил опасные удары по воротам. То есть сумел и поддержать атаку, и открыться, и завершить ее ударом. В начале встречи он выиграл позицию у защитника, подстроившись под передачу верхом от Короткова и нанес удар в створ.

Ну а в концовке тайма и вовсе должен был забивать, оказавшись один на пятачке перед воротами. По видимому, уже видел мяч в воротах, поэтому просто катнул мяч в свободный угол. Чудеса акробатики в этот момент проявил вратарь гостей Фролкин. В момент паса он ведь уже начал валиться в сторону ближнего угла, но успел перестроиться и наудачу прыгнул вдоль линии ворот. Гола в раздевалку не случилось.

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Интересно, конечно, пофантазировать, насколько в этих эпизодах был бы результативен Окоронково. Но отметим, что оба они были весьма непростыми для нападающего. Во втором моменте Бахар успел принять левой ногой сильно летящий мяч, обработать его, развернуться и пробить с правой. Не так-то все и просто.

Интересно было посмотреть, как новичок «Арсенала» участвовал в эпизодах с забитыми мячами. В первом случае он безусловно отвлекал на себя внимание, находясь по центру вратарской площади, в результате чего получилась свободная зона на дальней штанге, куда последовал пас. В эпизоде со вторым голом Бахар в той куче мале, что образовалась перед воротами, не участвовал. Зато он успел сделать пару шагов в сторону, чтобы беспрепятственно принять пас или выиграть вероятный отскок. Другое дело, что обошлось без этого. Так что дебют новичка можно оценить на очень хорошо. Забил бы – так и на отлично.

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Два гола в начале второго тайма внешне были созданы очень легко, однако они были следствием того давления, которое «Арсенал» создавал примерно с середины первого тайма. Соавторы первого гола, в общем, были заметны и до перерыва. Ткачев однажды нанес плотный удар из-за штрафной – вратарь гостей с трудом мяч отбил. А Гелоян проявил себя распасовщиком. Это он сделал ту передачу на 43 минуте Бахару, когда тому оставалось только попасть по воротам.

В случае с первым голом Гелоян сотворил момент из ничего, ведь в штрафной площади «Черноморца» находилась практически вся команда гостей, в то время как из арсенальцев, кроме самого Гелояна только Бахар по центру и карауливший удачу на дальней штанге Ткачев. Тем не менее заброс прошел, Ткачев поддавил, заставив ошибиться защитника, и точно пробил в угол. «Первый мяч очень легко дали себе забить», – сетовал после игры тренер черноморцев Вадим Гаранин.

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Представить только, что вообще-то нынешний чемпионат «Арсенал» начинал без Ткачева, который вдруг засобирался в «Родину». Однако, немного потренировавшись там, понял, что его футбольная родина все-таки в Туле. Возвращение оказалось очень кстати. Роль Ткачева в новом «Арсенале» велика.

Сергей Ткачев стал соавтором и второго забитого мяча, когда после розыгрыша углового точно покатил под удар Ботаке. А тому ведь еще надо было пробить через гущу игроков, и ни в кого не попасть. Интересно, что Ботака, хоть и игрок обороны, после перерыва имел две возможности забить. Второй он воспользовался, а в первом случае замкнул передачу со штрафного – вратарь выручил.

То есть «Арсенал» в этот матче показал достаточно универсальный футбол с акцентом на атаку, когда угроза чужим воротам могла исходить от любого игрока.

При этом большинство ударов были именно в створ ворот. Хотя пробивать такие защитные порядки, когда соперник обороняется еще и числом, очень непросто. То есть команда весь матч провела с максимальной концентрацией и желанием добиться победы.

После игры Александр Сторожук поблагодарил болельщиков за поддержку, сказав, что они создали домашнюю атмосферу на стадионе. По его словам, очень важно было начать весеннюю часть с победы. Рассказал, что розыгрыш углового, который привел к забитому мячу, команда специально наигрывала. И вообще по поводу забитых мячей заметил, что даже когда они кажутся легкими, надо смотреть, какие перед этим игровые действия привели к взятию ворот.

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Вот говорят – весенний футбол, весенний футбол. Однако из зимы «Арсенал» вышел все той же зрелой командой, которой мы радовались несколько месяцев назад. Без всяких скидок на раскачку. Команда и в Москве вела себя по домашнему, даже при комфортной разнице в счете. А ведь результаты этого тура показывают, что за малейшую расслабленность и аутсайдеры наказывают. «Сокол» с махачкалинским «Динамо» весь матч отбивался, и в итоге победил 1:0. «Алания» бездарно проиграла 0:3 в Нижнекамске. «Акрон» ничего не смог противопоставить «Родине». Так что и в таких матчах, где все вроде бы дается, еще надо суметь победить, чтобы воспользоваться осечкой конкурентов.

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К своему нынешнему положению во главе турнирной таблицы «Арсенал» шел очень непросто. В начале сезона Сторожук отводил десять туров на то, чтобы собранная спешным образом команда начала показывать качественный футбол. Но и после десяти туров все выглядело достаточно шатко. К этому времени были уже 1:5 в Жигулевске с «Акроном», обидные 1:2 в Новороссийске, когда у соперника просто не было никаких шансов на победу, потеря очков дома с «Торпедо» и домашнее же поражение от «Химок» 0:2. Кто бы тогда мог всерьез рассуждать о нынешних шансах на выход в Премьер-лигу.

Хотя после матча с «Химками» главный тренер гостей Андрей Талалаев пророчески заявил, что очень скоро тульская команда будет играть в результативный футбол. Так что базу своего нынешнего взлета «Арсенал» закладывал еще в тот период, когда многим сезон казался потерянным. На деле же все самое интересное в нынешнем чемпионате только начинается.

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сегодня, в 13:55 0
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