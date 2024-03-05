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В Тульской области мошенник купил участок по цене в 20 раз ниже рыночной
Кадр из видео пресс-службы СУ СК России по Тульской области

В Тульской области мошенник купил участок по цене в 20 раз ниже рыночной

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области расследуется уголовное дело в отношении предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным пресс-службы ведомства, с 2012 по 2014 год обвиняемый подал в администрацию Ясногорского района ложные сведения о наличии на  арендованном им земельном участке капитальной постройки. Это позволило ему купить участок по цене в 20 с лишним раз ниже рынка – вместо 19 млн он заплатил всего 890 тысяч рублей.

Кроме того, мужчина систематически перекрывает единственную подъездную дорогу к д. Малахово, которая проходит через его территорию. Дома и в офисе предпринимателя прошли обыски. Следователи изъяли документы, допросили местных жителей, чиновников администрации и других свидетелей. 

В ближайшее время будет решаться вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова.

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Место
Тульская областьЯсногорский район

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