В Москве завершился матч между тульским «Арсеналом» и новороссийским «Черноморцем». Оружейники обыграли соперника со счетом 2:0. Голы забивали Сергей Ткачев и Эрвинг Ботака.
Туляки вышли на матч таким составом:
Голы забивали Ткачев и Ботака.
В Москве завершился матч между тульским «Арсеналом» и новороссийским «Черноморцем». Оружейники обыграли соперника со счетом 2:0. Голы забивали Сергей Ткачев и Эрвинг Ботака.
Туляки вышли на матч таким составом:
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