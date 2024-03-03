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В первом матче весны «Арсенал» обыграл «Черноморец» — 2:0
Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

В первом матче весны «Арсенал» обыграл «Черноморец» — 2:0

Голы забивали Ткачев и Ботака.

В Москве завершился матч между тульским «Арсеналом» и новороссийским «Черноморцем». Оружейники обыграли соперника со счетом 2:0. Голы забивали Сергей Ткачев и Эрвинг Ботака.

Туляки вышли на матч таким составом:

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