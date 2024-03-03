Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

В Москве завершился матч между тульским «Арсеналом» и новороссийским «Черноморцем». Оружейники обыграли соперника со счетом 2:0. Голы забивали Сергей Ткачев и Эрвинг Ботака.

Туляки вышли на матч таким составом: