Росгвардия купит у туляков оружие

Фото пресс-службы Росгвардии Тульской области.

Жители Тульской области имеют возможность на возмездной основе сдать находящиеся в незаконном обороте оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области стартовало профилактическое мероприятие «Оружие».

Данное мероприятие проводится в целях противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота оружия с 1994 года.

Жители Тульской области имеют возможность на возмездной основе сдать находящиеся в незаконном обороте оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, а также оружие и патроны к нему, зарегистрированные в установленном порядке.

В соответствии с действующим законодательством, лицо, добровольно сдавшее оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной и административной ответственности.

Профилактическое мероприятие «Оружие» продлится с 1 марта до

1 декабря 2024 года.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в 2023 году в ходе проведения данного мероприятия в подразделения обратилось более 400 граждан. Они добровольно сдали около 500 единиц оружия, из которых 15 — из незарегистрированного оборота.

Сдано свыше 11 000 патронов, из которых около 1000 из незаконного оборота.

Гражданам было выплачено более 1 600 000 рублей.

Порядок выплаты денежного вознаграждения утвержден Постановлением правительства Тульской области от 16.10.2013 № 549.