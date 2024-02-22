В Туле прошло открытое первенство города по плаванию

21 февраля в бассейне ФОКа «Заречье» состоялось открытое первенство города Тулы по плаванию среди детей 2009–2014 гг. рождения. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов муниципальных спортивных школы «Олимп» и «Восток», клуба «Бегинсвим», Тульского суворовского военного училища и КМП «Арсенал».

Соревнования проводились в семи дисциплинах:

100 м комплексное плавание,

100 м баттерфляй,

200 м брасс,

200 м кроль на спине,

200 м вольный стиль,

200 м комплексное плавание,

400 м вольный стиль.

Команда Тульского суворовского военного училища активно принимает участие во всех соревнованиях по плаванию муниципального и регионального уровня. Ребята готовятся к основным стартам Первых Всемирных Кадетских Игр, которые пройдут в Туле в июне 2024 года.

Кадеты показали хорошие результаты на первенстве и завоевали девять медалей. Тренер ребят — мастер спорта СССР по плаванию Геннадий Жигулин.