В Туле прошло открытое первенство города по плаванию

21 февраля в бассейне ФОКа «Заречье» состоялось открытое первенство города Тулы по плаванию среди детей 2009–2014 гг. рождения. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов муниципальных спортивных школы «Олимп» и «Восток», клуба «Бегинсвим», Тульского суворовского военного училища и КМП «Арсенал».
Соревнования проводились в семи дисциплинах:
- 100 м комплексное плавание,
- 100 м баттерфляй,
- 200 м брасс,
- 200 м кроль на спине,
- 200 м вольный стиль,
- 200 м комплексное плавание,
- 400 м вольный стиль.
Команда Тульского суворовского военного училища активно принимает участие во всех соревнованиях по плаванию муниципального и регионального уровня. Ребята готовятся к основным стартам Первых Всемирных Кадетских Игр, которые пройдут в Туле в июне 2024 года.
Кадеты показали хорошие результаты на первенстве и завоевали девять медалей. Тренер ребят — мастер спорта СССР по плаванию Геннадий Жигулин.