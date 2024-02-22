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Помыться рыбой и пельменями или съесть их? Обзор рукодельных подарков для мужчин к 23 Февраля

Помыться рыбой и пельменями или съесть их? Обзор рукодельных подарков для мужчин к 23 Февраля

Купить подарок просто. Сделать своими руками – душевно. Купить сделанное своими руками – хитро. Посмотрели, какой хендмейд продают туляки накануне праздника.

Иногда мониторить сайт бесплатных объявлений — одно сплошное удовольствие. В этот раз нам посчастливилось искать хендмейд-подарки к 23 Февраля. Что ж, приступим.

За 550 рублей можно купить набор мочалок для бани.

мочалки 550.PNG

«Мочалки для бани ручной вязки. Отличный подарок на 23 Февраля. Плотной вязки. Прочные. Будут служить лет 10 минимум», — пишет автор мочалок и объявления.

 

От 150 рублей за штуку продают шоколадные наборы к 23 Февраля. Совершенно разнообразные. Есть в виде черного хлебушка с чесночком и огурчиками, есть в виде деталек Лего.

Уверены, что это вкусно. Как быть с диссонансом «вид-вкус», пока не решили. Придется пробовать что ли…

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«Подарок для мужа, папы, сына, брата, парня, друга, коллеги, дяди, учителя… Найдется все! Вкуснейшие наборы по приятным ценам: „Закуски к чаю“, „Лего“, „Шайбы с пожеланиями“, „Шоколадная вобла с открыткой“. Букеты из воблы, из пельменей…»

 

К слову о вобле. Она вполне может быть и настоящей. Вот как в этом мужском букете, который продают за 900 рублей.

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«Съедобный букет для мужчин! Ваш мужчина точно останется рад такому подарку! В букете можно изменить наполнение на ваш вкус. Продукты используются соответствующие срокам годности. Стоимость букета от 900 рублей, все зависит от наполнения. Для заказа букете пишите заранее, срок изготовления до 1 дня!»

К слову, съедобные букеты есть и побогаче — за 1500 руб.

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Тоже почти букет, только танк. Цена 1200 рублей. Боевая машина оснащена тремя банками пива и орешками.

танк с едой.PNG

Авторы объявления пишут, что напитки можно выбирать (пиво или энергетик), орехи тоже. 

А вот явный лот с прошлого 23 Февраля! Тот же танк, но без «боеприпасов». Кто-то съел их, а танк теперь продает за 200 рублей. 

танк.PNG

 

Подарки из мыла ручной работы на 23 Февраля — очень популярное дело. И каких только видов мыла тут нет!

 мыл.PNG

«Набор с салакой и бутербродом — 400 руб., набор с креветками — 350 руб., вобла — 130 руб. Можно собрать на любую сумму», — пишет автор и мастер.

За 1300 руб. есть шоколадный набор для геймеров, например:

клава.PNG

Но с шоколадом есть, как оказалось, один тонкий момент. Особенно с воблой и пельменями. Вот перед вами два вида воблы. Одна — шоколадная, вторая — из мыла. Стоят почти одинаково. Угадаете, где какая? 

вобла.PNGм.png

С пельменями — та же штука:

пельмени мыло.PNG

пельмешки шоколадки.PNG

Так что, дорогие мужчины, если вам подарят такое на 23 Февраля, прежде чем мыться или есть, лучше переспросите. И смотрите, не перепутайте! 

 

Под занавес еще немного шоколада. 

аленка.PNG

«Шоколад „Алёнкa“ c фото ваших близких или коллег на 23 Февраля. Стоимость 1-й шоколадки 300 рублей. Для заказа необходимo: фотo, имя человекa и как оно должнo быть написанo на шоколадке (например, Сережа, Сереженька, Сергей)».

 

Расскажите о своих подарках к 23 Февраля! Что дарили/получали примечательного? Как вообще к рукотворным презентам относитесь? Пишите в комментариях!

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