Помыться рыбой и пельменями или съесть их? Обзор рукодельных подарков для мужчин к 23 Февраля

Иногда мониторить сайт бесплатных объявлений — одно сплошное удовольствие. В этот раз нам посчастливилось искать хендмейд-подарки к 23 Февраля. Что ж, приступим.

За 550 рублей можно купить набор мочалок для бани.

«Мочалки для бани ручной вязки. Отличный подарок на 23 Февраля. Плотной вязки. Прочные. Будут служить лет 10 минимум», — пишет автор мочалок и объявления.

От 150 рублей за штуку продают шоколадные наборы к 23 Февраля. Совершенно разнообразные. Есть в виде черного хлебушка с чесночком и огурчиками, есть в виде деталек Лего.

Уверены, что это вкусно. Как быть с диссонансом «вид-вкус», пока не решили. Придется пробовать что ли…

«Подарок для мужа, папы, сына, брата, парня, друга, коллеги, дяди, учителя… Найдется все! Вкуснейшие наборы по приятным ценам: „Закуски к чаю“, „Лего“, „Шайбы с пожеланиями“, „Шоколадная вобла с открыткой“. Букеты из воблы, из пельменей…»

К слову о вобле. Она вполне может быть и настоящей. Вот как в этом мужском букете, который продают за 900 рублей.

«Съедобный букет для мужчин! Ваш мужчина точно останется рад такому подарку! В букете можно изменить наполнение на ваш вкус. Продукты используются соответствующие срокам годности. Стоимость букета от 900 рублей, все зависит от наполнения. Для заказа букете пишите заранее, срок изготовления до 1 дня!»

К слову, съедобные букеты есть и побогаче — за 1500 руб.

Тоже почти букет, только танк. Цена 1200 рублей. Боевая машина оснащена тремя банками пива и орешками.

Авторы объявления пишут, что напитки можно выбирать (пиво или энергетик), орехи тоже.

А вот явный лот с прошлого 23 Февраля! Тот же танк, но без «боеприпасов». Кто-то съел их, а танк теперь продает за 200 рублей.

Подарки из мыла ручной работы на 23 Февраля — очень популярное дело. И каких только видов мыла тут нет!

«Набор с салакой и бутербродом — 400 руб., набор с креветками — 350 руб., вобла — 130 руб. Можно собрать на любую сумму», — пишет автор и мастер.

За 1300 руб. есть шоколадный набор для геймеров, например:

Но с шоколадом есть, как оказалось, один тонкий момент. Особенно с воблой и пельменями. Вот перед вами два вида воблы. Одна — шоколадная, вторая — из мыла. Стоят почти одинаково. Угадаете, где какая?

С пельменями — та же штука:

Так что, дорогие мужчины, если вам подарят такое на 23 Февраля, прежде чем мыться или есть, лучше переспросите. И смотрите, не перепутайте!

Под занавес еще немного шоколада.

«Шоколад „Алёнкa“ c фото ваших близких или коллег на 23 Февраля. Стоимость 1-й шоколадки 300 рублей. Для заказа необходимo: фотo, имя человекa и как оно должнo быть написанo на шоколадке (например, Сережа, Сереженька, Сергей)».

Расскажите о своих подарках к 23 Февраля! Что дарили/получали примечательного? Как вообще к рукотворным презентам относитесь? Пишите в комментариях!