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Тульская пара провела свадебную церемонию в Ледовом дворце

Тульская пара провела свадебную церемонию в Ледовом дворце

Спойлер: совсем скоро необычные выездные регистрации станут в Тульской области традицией.

В четверг, 22 февраля Ледовый дворец в Туле увидел самое необычное событие за всю свою историю. Сотрудники ЗАГС провели выездную свадебную регистрацию прямо на льду. Мирослава и Даниил Иваницкие решили узаконить свои отношения весьма непривычно – стоя на коньках.

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Никто из молодоженов с фигурным катанием и хоккеем не связан. Но каток – одно из их любимых зимних развлечений. Пара часто приходит покататься на Губернском катке или в Центральном парке.

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– Нам хотелось чего-то необычного, – рассказывают ребята. – Мы вместе уже 4,5 года. Даниил любит разные виды спорта, много чем занимается, поэтому мы подумали, а почему бы не связать регистрацию с этим? Свадьба в Ледовом дворце была нашей мечтой: до нас в Туле никто подобного не делал. Да и место тут очень красивое.

Мы обратились в ЗАГС с идеей, а нас там поддержали! Мы приятно удивлены тем, насколько креативные люди там работают. Нам не пришлось даже самим договариваться с руководством Ледового дворца, все сделали за нас. Все получилось супер! 

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Церемония прошла невероятно красиво. Ледовую арену украсили к торжественному событию. Молодоженов поздравили воспитанники «Академии Михайлова» и юная фигуристка.

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Выездная регистрация в таком формате стала первой в истории тульского комитета ЗАГС. Но теперь такое в регионе будут проводить чаще.

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Елена Мартынова, и.о. председателя комитета по делам ЗАГС и обеспечиванию деятельности мировых судей:

– 2024 год объявлен Президентом РФ Годом семьи. И в связи с этим мы решили включить в план работы необычные торжественные регистрации. Заключить брак в интересном месте могут любые тульские молодожены. Для этого им нужно сообщить о своем желании сотруднику ЗАГСа во время подачи заявления. Если исполнить мечту пары будет в наших силах, мы обязательно поддержим идею.

По словам Елены Мартыновой, спрос на выездные регистрации у молодоженов есть. Особенно высок он в летний период, когда многие празднуют свадьбу на загородных площадках.

Пока услуги выездной регистрации комитет ЗАГС оказывает в тестовом режиме и бесплатно. Весной подача заявки на выездную регистрацию будет доступна на портале госуслуг.

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сегодня, в 17:57 −2
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