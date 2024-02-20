Игрок «Арсенала» Владислав Лёвин: «Соскучились по футболу и болельщикам»

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

На сборах в Турции Владислав Лёвин стал автором исторического для «Арсенала» события.

Его мяч в ворота «Динамо» из Самарканда стал 400-м голом арсенальцев в международных товарищеских матчах на российском отрезке истории. Чем не повод поговорить о том, как проходят сборы, и о планах на весеннюю часть сезона.

— Владислав, сборы уже подходят к концу, как настроение? Как проходит подготовка?

— Под конец, а сборы длятся уже полтора месяца, без семьи психологически становится тяжело. Но осталось чуть-чуть, потерпим! Еще несколько тренировок, последняя игра и все, путь пройден. Главное, обойтись без травм. Сборы прошли отлично, для нас были созданы все условия. Хочу поблагодарить людей, которые принимали участие в их организации.

Оценивать свою форму мне, как игроку, тяжело. Это должен делать тренер, ему виднее. Но я уверен, что первые игры все покажут.

— В команду пришли новые игроки. Удалось ли уже познакомиться,

сыграться?

— Да. Мы хорошо приняли ребят. Они уже как свои. Конечно, из-за

незнания языка иностранцам влиться сложнее. Но все равно те, кто

разговаривает на английском, стараются общаться. А русскоговорящим

ребятам очень комфортно, они влились сразу. У нас коллектив хороший. Все игроки опытные, поэтому сыграться не составило труда. Будем надеяться, что в весенней части они нам помогут.

— С приходом новых игроков выросла ли в команде конкуренция?

— Да. И это хорошо. Здоровая конкуренция в коллективе — плюс для всех. Конкуренция чувствуется и положительно влияет на команду.

— Поговорим про «Арсенал», который был осенью. Удается ли сейчас

вернуть ту сыгранность и атмосферу в команде?

— На этот вопрос опять же ответят наши первые матчи. Тем более, что

товарищеские игры и матчи в чемпионате сравнивать нельзя. Это небо и земля, будто другой вид спорта. Команда, конечно, у нас сыгранная.

Однако объективно оценить может только тренер.

— Что можно сказать про соперников, с которыми удалось встретиться во время сборов?

— Для нас стал интересным спарринг с «Балтикой». При этом мы всегда

стараемся отталкиваться только от нашей игры. Не все получилось с мячом, но в целом агрессивный стиль мы показали практически со всеми командами. Обидно только то, что не смогли встретиться с «Рубином».

— Матч с «Динамо» из Самарканда смог дать дополнительные эмоции? В каком-то смысле на поле вышел осенний «Арсенал», поскольку было много забитых мячей.

— Наша команда играла разными составами. Было много хороших моментов, да. Такие соперники позволяют многое наиграть. Но оценить их сложно. Потому что даже в первые пятнадцать минут поменяли сразу четверых футболистов. Но опыт — это важно. Тем более, что во втором тайме играли другие люди и матч стал более-менее равным по силам. Когда счет вырос до 4:0, морально собраться тяжелее.

— Какая у этих сборов интенсивность?

— У нас перед этим была приличная беговая работа. По себе могу сказать, что благодаря этому, к сборам я был подготовлен. За счет этого и нагрузки переносятся легче.

— Чтобы хотелось пожелать болельщикам перед первой игрой?

— Мы все соскучились по футболу. Сопернику тяжелее противостоять, когда рядом наши, тульские болельщики. Они на самом деле добавляют импульса своей поддержкой.

Благодарим пресс-службу «Арсенала» за помощь в подготовке интервью.