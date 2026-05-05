Автопробег «Дороги памяти» от Москвы до Тулы объединит волонтерские силы в День Победы.

9 Мая 2025 года состоится автопробег «Дороги памяти», организованный Благотворительным фондом «Код Жизни» и «Хаммерклубом» России. Мероприятие приурочено к годовщине победы Советского союза в Великой Отечественной войне.

«Цель акции — почтить память героев, павших в Великой Отечественной войне, и подчеркнуть важность вклада тыла в общую победу. Организаторы проводят автопробег, чтобы рассказать стране о роли волонтерского движения, которое сегодня, как и в годы ВОВ, обеспечивает войсковые подразделения всем необходимым, встав с ними плечом к плечу», — рассказал Myslo руководитель БФ «Код жизни» Сергей Гусев.

В мероприятии примут участие волонтерские организации из разных городов страны, в том числе из Москвы, Тулы, Курска, Калуги, Воронежа, Химок и Подольска, а также группа детей из Горловки.

Ключевые точки маршрута:

12.00 — возложение цветов к Вечному Огню у мемориала «Защитникам неба Отечества».

12.15 — старт колонны по центральным улицам города.

12.50 — прибытие колонны на площадь Победы, где состоится торжественный митинг.

Автопробег призван объединить гуманитарные силы России и продемонстрировать преемственность поколений.