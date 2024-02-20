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Похитили и убили мужчину из мести: дело в отношении трёх жителей Тульской области заново направили в суд

Похитили и убили мужчину из мести: дело в отношении трёх жителей Тульской области заново направили в суд

Сегодня, 20 февраля, состоялось первое заседание.

В Туле трое жителей Заокского района обвиняются в похищении человека и убийстве.  

Следствием установлено, что 18 августа 2022 года 40-летний и 41-летний мужчины приехали в частный дом в село Сухотино, где проживал 49-летний потерпевший. Произошел конфликт, мужчину избили. По нашим данным, некоторое время назад жена одного из подозреваемых ушла к потерпевшему. Обиженный муж вместе с товарищем решил проучить разлучника. 

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Избитого мужчину погрузили в багажник автомобиля, за рулем которого находился их 35-летний знакомый, (которому предъявлено обвинение в похищении группой лиц и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста), и вывезли его на участок местности к реке Выпрейке.

На берегу реки двое злоумышленников продолжили избивать потерпевшего руками, ногами, а также металлической трубой. От полученных травм мужчина скончался, его труп скинули в реку. Подозреваемые скрылись с места происшествия, однако были задержаны позже.

Прошлым летом дело уже передавали в суд, но вернули в прокуратуру из-за неправильно составленного обвинительного заключения. 

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Фотограф:
сегодня, в 12:31 0
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