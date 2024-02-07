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Елена Бобкова стала вице-президентом Федерации спорта сверхлегкой авиации

Елена Бобкова стала вице-президентом Федерации спорта сверхлегкой авиации

Ее выбрали в ходе голосования.

Член общественной палаты Тульской области Елена Бобкова приняла участие в выборной конференции Объединенной Федерации России по спорту сверхлегкой авиации. Голосование состоялось 3 февраля.

Большинство участников выбрали тулячку Елену Бобкову на должность вице-президента Федерации России спорта сверхлегкой авиации по моторным дисциплинам. Как отметили в региональном минспорте, в данное направление входят сверхлегкие летательные аппараты, такие как дельталеты, самолеты до 495 кг и автожиры. 

Елена Бобкова — председатель правления тульской Федерации спорта сверхлегкой авиации и президент региональной Федерации парашютного спорта. Под ее руководством на аэродроме в Мясново работает школа, в которой тульских подростков обучают полетам на параплане. Про это мы рассказывали подробно в большом материале. Также она неоднократно организовывала фестиваль летательных аппаратов «Тульское небо».

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аэродром Мясново

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