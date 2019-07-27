Пилотажные самолеты: в Мясново прошел фестиваль «Тульское небо»

На аэродроме в Мясново действительно было все — и полеты сверхлегких летательных аппаратов (дельталетов, паралетов, автожиров, мотопланов) и мастер-классы по стрельбе из лука, и выступления музыкальных коллективов разной направленности, даже аквагрим для детей.

Фестиваль, проходящий уже в пятый раз подряд, сумел собрать разную публику. Многие приехали сюда с семьями, кто-то приехал с большой компанией друзей. Более того, далеко не все посетители из Тулы — здесь были и люди из Москвы, Калуги, Рязани, Серпухова, даже из Краснодарского края. Народ начал собираться с самого начала фестиваля, даже несмотря на то, что погода выдалась крайне жаркой.

Организатор Елена Бобкова рассказала о фестивале:

Елена Бобкова - Когда мы пришли на территорию этой воинской части, здесь было самое настоящее болото. Дорогу, по которой сейчас можно сюда заехать, мы сделали своими силами. Все то, что можно сейчас здесь увидеть, сделано за счет наших средств, средств пилотов — иными словами, всех, кто заинтересован в развитии аэродрома. Не обошлось и без помощи волонтеров, которых на фестивале сравнительно мало — около семидесяти человек. Причем это не только молодежь, но и люди в возрасте. На данный момент территория аэродрома нам не принадлежит. Однако с 2017 года мы ведем переговоры с администрацией города, идет процесс межевания. Власти обещают, что к концу этого года аэродром станет нашим. У нас на него уже большие планы — мы хотим сделать здесь мототрассу, квадротрассу, автотрассу.

Несмотря на те сложности, с которыми сталкивается Федерация спорта сверхлегкой авиации Тульской области, фестиваль прошел действительно здорово. Это подтвердили и зрители, и участники фестиваля.

Например, участник фестиваля — пилот Геннадий Мансуров:

- Много молодежи интересуется самолетами, это радует. Постоянно подходят, фотографируются, спрашивают. Однако приходят сюда и ветераны. Они помнят лучшие времена, когда аэродром был в отличном состоянии. Их не так много, но все же.

Люди, приехавшие с семьями, тоже оценили фестиваль по достоинству.

Евгений Волосенков:

- Сам летаю на параплане, поэтому заинтересовался фестивалем. Первый раз здесь, приехал с семьей из Калуги. Нам все нравится. Организация полностью устраивает — приехал без проблем"

Иван и Лилия Лопатины:

- Мы из Тулы. Первый раз на фестивале. Только приехали, еще не все успели посмотреть, но то, что увидели — очень интересно. Мы посмотрели на программу, в ней привлекло то, что много сделано для детей, поэтому и приехали сюда. Как раз хотели показать ребенку самолеты, технику, а на фестивале еще и мастер-классы разные есть — в общем, очень интересно.

Авторы текста: Дмитрий Малюков и Сергей Лазарев. Фото: Ирина Попенко.