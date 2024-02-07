«Академия Михайлова» второй раз выиграла у «Капитана»

Фото пресс-службы АКМ.

На второй матч против «Капитана» в состав вошли защитник Даниил Молодцов и нападающий Кирилл Гурьянов. Вне заявки оказался форвард Владислав Фёдоров.

Туляки с первых смен начали играть активно, и уже на шестой минуте Данила Ткач в средней зоне «обокрал» соперника, обыграл троих хоккеистов «Капитана» и точно попал в цель. За полторы минуты до перерыва гости получили штраф за задержку соперника и «михайловцы» имели численное преимущество.

Второй период начался в большинстве, но туляки его не реализовали, а вот на 34-й минуте Данила Ткач оформил дубль — нападающий снова убежал от троих ступинцев и обыграл вратаря.

Гости стремились сократить отставание в счёте и смогли воспользоваться своими моментами. После заброшенной шайбы тренерский штаб «Академии Михайлова» запросил видеопросмотр на наличие паса рукой. Судьи долго смотрели эпизод и вынесли вердикт: гол чистый, и тульскую команду наказали за задержку игры.

В третьем отрезке матча на льду кипели страсти. Туляки владели небольшим преимуществом, и конечно, их это не устраивало. К случаю, «Капитан» получил удаление за задержку соперника клюшкой, и «академики» воспользовались этим — отличился Илья Ефимов.

Этот матч наша команда довела до победы, а Кирилл Зарубин больше не позволил потревожить свои ворота — 3:1.

Для Кирилла Колыхалова эта игра стала 100-й в МХЛ, а Климентий Шиндяев заработал 2 (0+2) очка.

Дальше у «Академии Михайлова» выезд в Ступино, 9 февраля состоится встреча с «Капитаном» в 19:00.

Статистика матча

Броски: 55-56; Броски в створ: 30-33; Голы: 3-1; Вбрасывания: 16-34; Блокированные броски: 15-13; Силовые приемы: 13-6; Отборы: 2-0; Потери: 0-1; Перехваты: 3-6; Время в атаке: -; Штраф: 6-8

Голы матча:

1:0 — 05:31 — Данила Ткач.

2:0 — 33:23 — Данила Ткач (Климентий Шиндяев, Павел Нестеров).

2:1 — 35:46 — Максим Зайцев (Гавриил Волосков).

3:1 (бол.) 42:37 — Илья Ефимов (Климентий Шиндяев, Даниил Молодцов).

Ирек Галявиев, главный тренер:

— Две игры с «Капитаном» дают больше вопросов, чем ответов. Будем разбираться. Серия еще продолжается. Мы не акцентируем внимание на одной игре, готовимся дальше. Вопросы есть, будем разбираться. Ефимов забросил в формате 5 на 4 — это единственное реализованное большинство в двух матчах. Будем тщательно готовиться к играм, произведем изменения, добавятся ребята из лазарета.

По Матвею Брынцеву пока вопросы. С доктором еще не разговаривали. По Яромиру Ермакову и Кириллу Бешкорову — ребята идут на поправку. Надеюсь, что скоро их увидим в строю.

Данила Ткач, нападающий:

— Игра была тяжелой, соперник достаточно неуступчивый, до последнего бился, много бросал. В большинстве поиграли, наконец забросили. В последних матчах этот компонент страдал.

Мы понимаем, что любая стычка — удаление, подставляем команду. Глупые удаления не должны мешать игре. Мы стараемся совладать с эмоциями.

Я эмоциональный, но стараюсь сдерживаться. Даже не знаю, как у меня получаются красивые голы. Отрабатываем навыки. В первом голе: отобрал шайбу, обыграл в защите, бросил. Вторая шайба: качественный раскат, который тренируем, и Климентий Шиндяев отдал отличный пас. Я между защитниками нырнул, обыграл вратаря и забросил.

Настрой должен быть запредельный на выездные матчи, игры дома показали, что «Капитан» — непростой соперник. Они бьются до последнего, на выезде будет еще сложнее. Будем к этому готовиться, разберем их игру. Отыщем новые ключики к их обороне и приедем туда только побеждать.