Поговорили с теми, кто выжил после ЧП, и с теми, кто помогал ликвидировать его последствия.

7 февраля 2023 года в доме № 2 по улице Химиков в Ефремове прогремел взрыв. В результате трагедии погибли 8 человек. Пока спасатели разбирали то, что осталось от первого подъезда, остальных жильцов экстренно эвакуировали в пункты временного размещения.

В этот же день следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Год спустя расследование все еще продолжается, а жители дома, вернувшиеся обратно в пятиэтажку, «возведенную заново по технологии, применяемой в Мариуполе», до сих пор спорят о том, что же на самом деле послужило причиной взрыва.

Жизнь спасло любопытство

Эпицентр взрыва находился на 4-м этаже дома: в съемной квартире, которую арендовали работники одного из местных заводов, произошла утечка газа. При этом часть жителей подъезда, выживших после трагедии, не могут припомнить, что чувствовали специфический запах.

— Этот день я запомнила на всю жизнь, — вспоминает пенсионерка Людмила Вислогузова. — С подругой сходила в магазин, потом во дворе погуляли пару часиков. Уже у подъезда встретила ребят, которые надо мной жилье арендовали. Они, как сумасшедшие, бегали туда-сюда — к припаркованной машине и обратно в подъезд. Я еще спросила: «Чего носитесь?» А они загоготали и отмахнулись: мол, не твоего ума дело, старая.

Поднявшись в квартиру, Людмила Сергеевна решила выглянуть в окно: интересно же, чего там ребята носятся. Проявленное любопытство спасло ей жизнь:

— Только я занавеску отодвинула — вдруг как рванет! Прямо надо мной! Потолок рухнул полностью, только кусочек маленький остался у окна — как раз там, где я стояла. У меня звон в ушах, пылью забило глаза и нос, да еще по голове чем-то ударило. Наощупь пошла к двери, но коридор уже был перекрыт рухнувшей бетонной плитой. Вернулась к окошку: с этой стороны стена дома трещину дала, и воздух немного рассеял пыль, хоть дышать чем-то можно было.





Как вспоминает пенсионерка, ей казалось, что время будто остановилось и она уже целую вечность ждет помощи. На самом же деле с момента взрыва прошло не более 10 минут.

— Спасатели уже подъехали на автолестнице, остановились в паре метров от дома. Кричали мне: мол, ближе боимся подъезжать, так как можем задеть стену, и все рухнет до конца. Лестницу вытянули максимально близко — сантиметров 10 оставалось до меня.

Спросили, смогу ли перешагнуть. Я отвечаю, что перешагну, родные, жить-то хочется.

Прыгнула к ним. Меня в пункт обогрева сначала отвели, а позже отвезли в гостиницу, где я прожила полгода. Спасибо администрации, что нашли, где приютить пострадавших. А вот точную причину взрыва мы так и не узнали: следователи говорят про газ, а вот я, например, его запаха в тот день не ощущала.

Второй день рождения

Наталья Алимахмадова теперь считает 7 февраля своим вторым днем рождения. Женщину и двух её детей из завалов вывели неравнодушные прохожие, которые стали очевидцами взрыва.

— Обычно пацанов моих на прогулку не соберёшь — бегают, как оголтелые, по квартире. А в тот день стояли себе спокойно в коридоре, ждали, пока я какую-то мелочевку на балкон кину, — рассказывает женщина. — Только я подошла к коридору — грохнуло так, что мама не горюй! Первая мысль — что беспилотник в дом врезался. Потом подумалось, что это землетрясение. Стекла вылетели в квартире, пыль клубилась.

Старший сын запаниковал, кричал: «Мамочка, сделай что-нибудь, я не хочу умирать!» А младший не понял ничего, стоял и глазенками хлопал.

Наталья схватила документы и попробовала открыть входную дверь, но та уже была зажата наглухо. Женщина хотела вернуться на балкон, чтобы попросить о помощи людей на улице, но в этот момент в зале обвалилась часть потолка.

— Я кричала-кричала — какие-то мужики кое-как смогли сдвинуть плиту в сторону, чтобы небольшая щель появилась. Через нее и пролезли в подъезд, а потом на улицу вышли.

После трагедии женщина пару дней провела у своей сестры, а потом переехала в гостиницу, предоставленную городской администрацией.

— Жить мы там не смогли, потому что расположиться с детьми на 9 квадратных метрах — это нереально, сами понимаете. Пришлось снимать до октября квартиру. Претензий к властям нет — сделали все, что могли. Стараюсь смотреть на все с оптимизмом, так что в нашей семье теперь 7 февраля — это еще один праздник, вроде дня рождения. Отмечаем, что не остались под завалами.

Версии, сплетни и тоска по окрошке

Взрыв, полностью разрушивший первый подъезд пятиэтажки, как грустно шутят жители дома, «пощадил» подъезд № 2. Он оказался разрушен лишь частично, и повреждения в квартирах были не столь серьезными.

— Семьям погибших по миллиону рублей дали, получившим травмы — еще полмиллиона, плюс по 150 тысяч — за утрату имущества, — делится Валентин Новиков. — А у нас, во втором подъезде, считай, ущерба никакого: стекла повылетали да шок эмоциональный на всю жизнь.

Я находился на вахте в Самарской области, дома жена была. Звонит мне и говорит: «Ты только не волнуйся, у нас дом взорвался, приезжай скорее…»

Я опешил, смог только выдавить: «Ну, спасибо». Сел в машину и ночью уже был в Ефремове.

8 февраля 2023 года жителям пятиэтажки сообщили, что риск обрушения подъезда остается высоким, так что им необходимо покинуть квартиры.

— Позволили забрать вещи с документами, предложили бесплатное жилье на выбор: в профилактории или в гостинице. Мы выбрали гостиницу, там были вполне сносные условия. Жаловаться не приходилось, учитывая, что 8 человек этот день вообще не пережили.

Единственное, что не дает покоя лично мне, — это то, что пока так никто и не наказан за случившееся. Версий много, а что именно рвануло — так и не ясно.

А вот Антонина Дороничева запомнила 7 февраля 2023 года как день, когда ей так и не довелось отведать окрошки. Пенсионерка между делом рассказывает о первых минутах после взрыва, фокусируясь исключительно на сорванном обеде:

— Мне с самого утра захотелось окрошки. Я уже распланировала, как дела поделаю и степенно её приготовлю. В районе половины пятого картошечка сварилась, я решила дать ей остыть — спешить-то некуда. Проковыляла в зал, думала НТВ включить. Шаг до дивана не дошла — услышала громкий звук, как будто великан хрипит. А потом все затряслось и ходуном заходило.

Товарищи, врать не стану — от страха заголосила! Потом решила, что кричать смысла нет. Подумала-подумала да и сознание потеряла.

Антонина Васильевна очнулась через пару минут. Накинула пальто и вышла на улицу.

— Там плач, крики, вой сирен... Батюшки, настоящий конец света! А холодно так было, что зуб на зуб не попадал. Я обратно в квартиру — а уже не пускают полицейские. Ну, я им и говорю: «Ребята, милые, у меня с испугу штаны мокрые, пустите портки поменять!» Они помялись немного да и впустили меня. Уже собрав документы в сумку, пошла на кухню, проверить, как там картошка. Конечно, все уже на полу было. И у меня с одной стороны страх, что сейчас опять рванет, а с другой — такое разочарование, что так и не добралась до супчика…

Никто не остался равнодушным

Спасатели, приехавшие на место происшествия через 10 минут после трагедии, справлялись с последствиями взрыва почти 72 часа. На помощь Ефремовскому пожарно-спасательному гарнизону приехали коллеги из других районов области, аэромобильная группировка и сотрудники Тульского спасательного центра.

В общей сложности в ночь на 8 февраля 2023 года на улице Химиков работали 500 человек. Вспоминает начальник пожарно-спасательного гарнизона города Ефремова майор внутренней службы Александр Краснов:

Александр Краснов — Поступило сообщение о том, что на ул. Химиков, 2 произошел взрыв. На месте увидели, что гражданские лица помогают разбирать завалы. Немедленно приступили к работе: спасли трехлетнего ребенка и пенсионерку с помощью автолестницы. Потом услышали крики мужчины, которого зажало сразу тремя бетонными блоками. Вытащили его и передали медикам. Хочу отметить, что, несмотря на вполне понятную панику, царившую на месте, ни один прохожий не остался равнодушным: люди помогали разбирать завалы.

Врач Ольга Шаталова была среди первой бригады медиков, приехавших на вызов к разрушенному дому:

Ольга Шаталова — На планшет поступило сообщение об обрушении подъезда в многоквартирном доме. С места доложили об обстановке старшему врачу смены, после чего принялись оказывать помощь многочисленным пострадавшим. Дополнительные бригады приехали практически мгновенно — увозили людей в больницы. Работали слаженно и быстро, паники не было, только огромное желание помочь людям.

Ведется следствие

В региональном СК сообщили, что расследование по делу все еще продолжается: назначен ряд сложных технических экспертиз, объем работы огромный:

— В рамках уголовного дела следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Назначен ряд сложных экспертиз, изучается техническая документация. Следствие продолжается.

Напомним, благоустройство пятиэтажки, пострадавшей от взрыва в феврале 2023 года, завершилось в сентябре того же года. Фонд капитального ремонта отремонтировал фасад и кровлю, системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. Проекты по восстановлению квартир были согласованы с жителями.

Кроме того, там высадили 65 деревьев, установили детские площадки, зону для воркаута и спортивные уличные тренажёры.