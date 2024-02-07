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В Туле пройдет международный оперный фестиваль
Фото freepik.com

В Туле пройдет международный оперный фестиваль

Проект призван поддержать женский вклад в классическую музыку.

Фестиваль современной оперы композиторов-женщин «Приглушенные голоса» пройдет в России с февраля по август. Среди городов-участников заявлена Тула. Об этом сообщает ТАСС. 

Мероприятие станет первым международным проектом, посвященным поддержке и признанию женского вклада в классическую музыку. В рамках фестиваля планируются 10 премьер камерных опер в оригинальной инструментовке. При этом на открытии смотра зрителям представят три премьеры, поставленные оперным режиссером лауреатом театральной премии «Золотая маска» Елизаветой Корнеевой. В их числе моно-мини-опера «Сон Татьяны», оперы «Русские женщины» и «Кабильдо». Первые два сочинения принадлежат композитору Татьяне Чудовой, автор последней — американская пианистка Эми Мерси Бич. Как отметили в пресс-службе фестиваля, эта опера будет представлена в России впервые.

Как сообщает источник, фестиваль откроется уже сегодня, 7 февраля, в Московском международном Доме музыки. Предварительная дата приезда оперной программы в Тулу — 27 апреля. Другие подробности пока не разглашаются.

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