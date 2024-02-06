Тульские синхронистки вошли в десятку сильнейших на этапе Кубка России

Фото с сайта минспорта Тульской области.

Наш регион на крупных соревнованиях представили две команды.

3 и 4 февраля в Санкт-Петербурге состоялись соревнования по синхронному катанию на коньках — III этап Кубка России и Всероссийские соревнования «Кубок МАВИС».

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов. Тульскую область представляли команды «Танаис» и «Танаис-2».

Как сообщает министерство спорта региона, синхронистки из коллектива «Танаис» вошли в десятку сильнейших по программе КМС, заняв девятое место.

Спортсменки из «Танаис-2» по программе 1-го спортивного разряда заняли десятое место.

Как в Тульской области растят будущих звезд фигурного катания, читайте по ссылке.