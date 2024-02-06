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«Вы выиграли приз!»: мошенники развели 18-летнюю тулячку на 6000 рублей
Фото Алексея Пирязева

«Вы выиграли приз!»: мошенники развели 18-летнюю тулячку на 6000 рублей

Девушка оказалась жертвой популярного мошенничества.

В Суворове в полицию обратилась 18-летняя девушка. Ей в Telegram написали неизвестные и предложили забрать денежный приз. Но чтобы получить деньги, она должна была перевести на некий счёт 6000 рублей. Доверчивая девушка отправила нужную сумму, но никакого приза не получила. В разговоре с полицейскими она заявила, что знала о подобной схеме мошенничества.

Ещё одной жертвой аферистов стал 52-летний туляк — житель Привокзального округа областной столицы. По телефону ему предложили приобрести запчасти для автомобиля по объявлению из интернета. Мужчина согласился и перевёл «продавцу» 104 тысячи рублей на банковскую карту, но товара так и не дождался.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция устанавливает личность аферистов.

Полиция призывает туляков быть бдительными и не верить неизвестным телефонным собеседникам.

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сегодня, в 12:18 0
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