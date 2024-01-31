  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Школа спортивного туризма приглашает туляков в лыжный поход выходного дня - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Школа спортивного туризма приглашает туляков в лыжный поход выходного дня
Изображение от pressfoto на Freepik.

Школа спортивного туризма приглашает туляков в лыжный поход выходного дня

Участникам предстоит пройти 25 км.

4 февраля Школа спортивного туризма Тульской области приглашает в лыжный поход выходного дня протяженностью 25 км.

Маршрут следующий: Зайцево — пруды на р. Непрейке — р. Упа — озеро Земснаряд — Тайный родник — Обидимо.

Как сообщает министерство спорта региона, выезд в 7.50 рейсовым автобусом Тула — Дубна (до д. Зайцево) с автовокзала «Три штыка».

Чтобы стать участником похода, необходимо зарегистрироваться по ссылке

Дополнительные вопросы по телефону: +7 903 842-78-96 и в группе соцсети ВКонтакте.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:20 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
школа спортивного туризмалыжный поход
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле сотрудник ЧОП торговал наркотиками на рабочем месте 
В Туле сотрудник ЧОП торговал наркотиками на рабочем месте 
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.