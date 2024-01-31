Школа спортивного туризма приглашает туляков в лыжный поход выходного дня

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4 февраля Школа спортивного туризма Тульской области приглашает в лыжный поход выходного дня протяженностью 25 км.

Маршрут следующий: Зайцево — пруды на р. Непрейке — р. Упа — озеро Земснаряд — Тайный родник — Обидимо.

Как сообщает министерство спорта региона, выезд в 7.50 рейсовым автобусом Тула — Дубна (до д. Зайцево) с автовокзала «Три штыка».

Чтобы стать участником похода, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Дополнительные вопросы по телефону: +7 903 842-78-96 и в группе соцсети ВКонтакте.