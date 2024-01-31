В Туле сотрудник ЧОП торговал наркотиками на рабочем месте 

В Туле полицейские задержали подозреваемого в незаконном культивировании наркосодержащих растений, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 69-летний сотрудник частного охранного предприятия торговал наркотиками на рабочем месте. Задержали предприимчивого пенсионера во время очередного дежурства. В ходе личного досмотра у мужчины было изъято 24 свертка с марихуаной.

Кроме этого, в его квартире и на приусадебном участке стражи порядка изъяли еще 6 кг марихуаны. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет колонии.



