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В Туле сотрудник ЧОП торговал наркотиками на рабочем месте 

В Туле сотрудник ЧОП торговал наркотиками на рабочем месте 

Дома у пенсионера обнаружили 6 кг марихуаны.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в незаконном культивировании наркосодержащих растений, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

По предварительным данным, 69-летний сотрудник частного охранного предприятия торговал наркотиками на рабочем месте. Задержали предприимчивого пенсионера во время очередного дежурства. В ходе личного досмотра у мужчины было изъято 24 свертка с марихуаной.

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Кроме этого, в его квартире и на приусадебном участке стражи порядка изъяли еще 6 кг марихуаны. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет колонии. 

 

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