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В Туле наградили лучших спортсменов и тренеров: фоторепортаж
Фото: sport.tularegion.ru

В Туле наградили лучших спортсменов и тренеров: фоторепортаж

Торжественное вручение премии «Спортсмен года – 2023» состоялось в Городском концертном зале.

В церемонии принял участие министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он вручил награды заслуженному тренеру России, мастеру спорта СССР Борису Оксману, отличнику физкультуры и спорта РФ, чемпионке мира по спортивному ориентированию среди ветеранов Тамаре Овсянниковой, заслуженному тренеру России Лидии Зайцевой и почётному спортивному судье России, судье Республиканской категории Эмилю Паку за победу в номинации «Верность, преданность и долголетие».

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— Все, кто находится здесь, — победители! Ведь именно благодаря вашим заслугам и усилиям ваших тренеров спортивный престиж Тульской области повышается день ото дня. Поздравляю всех, кто сегодня выйдет на эту сцену, вы — пример для подрастающего поколения! Желаю вам крепкого здоровья и покорения новых спортивных вершин, — сказал министр.

Для награждения в рамках премии «Спортсмен года» было представлено 14 номинаций. Победителей и лауреатов определяли с учетом итогов онлайн-голосования.

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Отметим, что часть победителей конкурса не смогли присутствовать на награждении, так как в настоящий момент находятся на различных соревнованиях.

Победителями городского конкурса «Спортсмен года-2023» стали:

  • в номинации «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта» Александр Дубченко — мастер спорта международного класса по велосипедному спорту, четырехкратный победитель чемпионатов России в 2023 году в различных дисциплинах;
  • в номинации «Лучшая спортсменка по олимпийским видам спорта» Мария Аверина — мастер спорта международного класса по велосипедному спорту, неоднократный победитель чемпионатов России 2023 года в различных дисциплинах;
  • в номинации «Лучший тренер-преподаватель по олимпийским видам спорта» Татьяна Макарова — мастер спорта международного класса по велосипедному спорту, тренер высшей категории; 
  • в номинации «Лучший спортсмен по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр» Арсений Цынов — мастер спорта России по шашкам, победитель первенства мира бразильской версии шашек — 64 быстрая версия;

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  • в номинации «Лучшая спортсменка по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр» София Трегубова — мастер спорта России по подводному плаванию, победитель первенства мира 2023 года среди юниоров и юниорок;

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  • в номинации «Лучший тренер-преподаватель по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр» Наталья Дудченко — мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, тренер высшей категории по подводному плаванию; 

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  • в номинации «Преодоление — лучший спортсмен с ограниченными физическими возможностями» Андрей Тимошенко — мастер спорта среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в плавании, четырехкратный победитель Летних Игр паралимпийцев 2023 года в различных дисциплинах;

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  • в номинации «Преодоление — лучшая спортсменка с ограниченными физическими возможностями» Анна Меркулова — мастер спорта России по спорту среди лиц с ПОДА в легкой атлетике, победитель Летних Игр паралимпийцев 2023 года;

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  • в номинации «Лучший тренер-преподаватель по подготовке спортсменов с ограниченными физическими возможностями» Надежда Башкина — «Отличник физической культуры», тренер–преподаватель по адаптивной физической культуре высшей категории;
  • в номинации «Лучшая спортивная команда в игровых видах спорта» команда спортсменов по футболу 2008 г. р. — серебряные призеры первенства Центрального и Южного Федеральных округов сезона 2023; 

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  • в номинации «Лучший тренер-преподаватель спортивной команды в игровых видах спорта» Павел Надейкин — тренер категории «С» УЕФА по футболу; 

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  • в номинации «Лучшая спортивная команда» команда спортсменок по эстетической гимнастике «Роксэт-Циркон» — победители международных соревнований по эстетической гимнастике, серебряные призеры первенства России;

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  • в номинации «Лучший тренер-преподаватель спортивной команды» Светлана Лужецкая — мастер спорта по художественной гимнастике, чемпионка мира по художественной гимнастике 2005 г. и Анна Асмаловская — мастер спорта по художественной гимнастике, тренер 1-й категории.

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