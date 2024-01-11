Тульские сотрудники ДПС помогли замерзавшей на дороге семье добраться до дома

Происшествие случилось 4 января в 23:20 на 6-м километре автодороги Щекино — Одоев — Арсеньево. Экипаж ДПС дежурил в Щекинском районе. Майор полиции Алексей Кузьмичев и младший лейтенант полиции Егор Кузнецов обратили внимание на стоящую на обочине Toyota Camry. У автомобиля мигала « аварийка » . Стражи порядка подъехали к иномарке.

Выяснилось, что автомобиль заглох и не заводится, причина поломки неизвестна, а подмога должна подъехать только через 1,5 часа. В салоне находились мужчина-водитель, его супруга и маленькая дочка. Тем временем температура воздуха на улице опустилась до минус 25. Семья начала замерзать в остывшей машине.

Автоинспекторы поняли, что оставлять людей в такой мороз — опасно. Они пересадили женщину и девочку в патрульный автомобиль, отвезли домой. Водитель остался на месте, чтобы отбуксировать транспортное средство. Убедившись, что с мужчиной все в порядке и к нему приехал буксирующий автомобиль, полицейские вернулись к патрулированию.

Личный состав Госавтоинспекции Тульской области ориентирован на оказание помощи всем участникам дорожного движения, оказавшимся в сложной дорожной ситуации.

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