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Тульские сотрудники ДПС помогли замерзавшей на дороге семье добраться до дома
Фото УМВД УГИБДД России по Тульской области

Тульские сотрудники ДПС помогли замерзавшей на дороге семье добраться до дома

Их автомобиль заглох. На улице в тот вечер было уже минус 25.

Автоинспекторы из Тульской области помогли семье, которая замерзала в заглохнувшем автомобиле. Историю рассказали в региональном УМВД. 
 
Происшествие случилось 4 января в 23:20 на 6-м километре автодороги Щекино — Одоев — Арсеньево. Экипаж ДПС дежурил в Щекинском районе. Майор полиции Алексей Кузьмичев и младший лейтенант полиции Егор Кузнецов обратили внимание на стоящую на обочине Toyota Camry. У автомобиля мигала «аварийка». Стражи порядка подъехали к иномарке.
 
Выяснилось, что автомобиль заглох и не заводится, причина поломки неизвестна, а подмога должна подъехать только через 1,5 часа. В салоне находились мужчина-водитель, его супруга и маленькая дочка. Тем временем температура воздуха на улице опустилась до минус 25. Семья начала замерзать в остывшей машине.
 
Автоинспекторы поняли, что оставлять людей в такой мороз — опасно. Они пересадили женщину и девочку в патрульный автомобиль, отвезли домой. Водитель остался на месте, чтобы отбуксировать транспортное средство. Убедившись, что с мужчиной все в порядке и к нему приехал буксирующий автомобиль, полицейские вернулись к патрулированию.
 
Личный состав Госавтоинспекции Тульской области ориентирован на оказание помощи всем участникам дорожного движения, оказавшимся в сложной дорожной ситуации. 
 
Вы можете звонить по телефонам:
 
  • дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42;
  • дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
 

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