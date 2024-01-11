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«Академия Михайлова» начала год с победы над «Динамо СПб»
Фото пресс-службы "Академии Михайлова".

«Академия Михайлова» начала год с победы над «Динамо СПб»

В этом матче дебютировал нападающий Данила Ткач.

10 января «Академия Михайлова» провела первую встречу в 2024 году. Соперником стало «Динамо СПб».

Игра началась плотно, до 13-й минуты ворота команд оставались на «замке». Игрок «Динамо СПб» получил штраф за выброс шайбы, и туляки имели возможность реализовать численное преимущество. В одну из атак Данила Ткач с пятака отправил шайбу точно в цель и открыл счёт своим голам за тульскую команду — 1:0.

Казалось, что коллективы уйдут на перерыв в пользу «Академии Михайлова», но удаление за подножку Даниила Журакова позволило сопернику сравнять счёт.

Третий период вышел самым ярким. На 50-й минуте динамовец получил удаление за задержку соперника клюшкой. Тульские хоккеисты имели численное преимущество, но неправильная передача Даниила Молодцова послужила третьей пропущенной шайбе.

До конца матча оставалось 7 минут, когда «академики» начали переворачивать ход встречи в свою пользу — сначала Яромир Ермаков сократил отставание в счёте, а затем Даниил Молодцов вернул команду полностью в игру.

Время близилось к овертайму. Шанс на победу был близок. «Динамо СПб» заработало штраф за выброс шайбы за 37 секунд до финальной сирены.
Победителя в игре в основное время выявить не получилось.

Овертайм туляки начали в большинстве, и на 62-й минуте встречи Данила Ткач оформил дубль в матче, принеся победу команде, — 4:3.

Повторная игра против «Динамо СПб» пройдёт 11 января в 18.30.

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