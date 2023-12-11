Волейбольная «Тулица» впервые обыграла казанское «Динамо-Ак Барс»

Вчера, 10 декабря, в Туле состоялся матч 11-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.

«Тулица» принимала казанское «Динамо-Ак Барс»: встреча завершилась победой тульских волейболисток со счётом 3:1 (25:19, 22:25, 25:23, 26:24). Эта победа стала для «Тулицы» первой в истории противостояний.

С победой «Тулицу» поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

— Сегодня наши волейболистки показали характер и боевой дух, переломили ход встречи и мощно провели вторую половину матча. «Тулица» много атаковала, играла собранно и заслуженно победила!

В настоящий момент тулячки располагаются на 7-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч волейболистки сыграют 17 декабря на выезде в Санкт-Петербурге против «Ленинградки».