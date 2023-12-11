В Туле на проспекте Ленина в 2024 году организуют ярмарку

Глава администрации Тулы подписал постановление об организации в 2024 году ярмарки непродовольственных товаров на пр. Ленина, 125 площадью 315 кв. м.
Организатора ярмарки определят путем проведения открытого аукциона на право заключения договора на организацию ярмарки. Даты проведения ярмарки в 2024 году:
- февраль — 12,13,14,15,
- март — 11,12,13,14,
- апрель — 15,16,17,18,
- май — 13,14,15,16,
- июнь — 17,18,19, 20,
- июль — 15,16,17,18,
- август — 12,13,14, 15,
- сентябрь — 16,17, 18,19,
- октябрь — 14,15,16,17,
- ноябрь — 11,12,13,14,
- декабрь — 16,17,18,19.
С победителем аукциона заключат договор, в соответствии с которым он будет обязан обеспечивать надлежащее санитарное и противопожарное состояние территории ярмарки, а также своевременно убирать территорию и вывозить мусор.