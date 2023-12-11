  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Автопробег до Байкала: путешественники вернулись в Тулу - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 1 - MySlo.ru
  5. Автопробег до Байкала: путешественники вернулись в Тулу - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 1 - MySlo.ru
  6. Автопробег до Байкала: путешественники вернулись в Тулу - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 1 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле на проспекте Ленина в 2024 году организуют ярмарку
Фото из архива Myslo.

В Туле на проспекте Ленина в 2024 году организуют ярмарку

Право заключения договора на организацию ярмарки будет разыграно на аукционе.

Глава администрации Тулы подписал постановление об организации в 2024 году ярмарки непродовольственных товаров на пр. Ленина, 125 площадью 315 кв. м.

Организатора ярмарки определят путем проведения открытого аукциона на право заключения договора на организацию ярмарки. Даты проведения ярмарки в 2024 году:

  • февраль — 12,13,14,15,
  • март — 11,12,13,14,
  • апрель — 15,16,17,18,
  • май — 13,14,15,16,
  • июнь — 17,18,19, 20,
  • июль — 15,16,17,18,
  • август — 12,13,14, 15,
  • сентябрь — 16,17, 18,19,
  • октябрь — 14,15,16,17,
  • ноябрь — 11,12,13,14,
  • декабрь — 16,17,18,19.

С победителем аукциона заключат договор, в соответствии с которым он будет обязан обеспечивать надлежащее санитарное и противопожарное состояние территории ярмарки, а также своевременно убирать территорию и вывозить мусор.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:21 +3
Другие статьи по темам
Событие
ярмарка
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Волейбольная «Тулица» впервые обыграла казанское «Динамо-Ак Барс»
Волейбольная «Тулица» впервые обыграла казанское «Динамо-Ак Барс»
В Узловой мужчина заковал знакомую в наручники и изнасиловал: суд огласил приговор 
В Узловой мужчина заковал знакомую в наручники и изнасиловал: суд огласил приговор 
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.