Игрока «Омских Крыльев» продали в тульский АКМ

Фото пресс-службы АКМ.

Он является лучшим бомбардиром омской команды.

В составе «Крыльев» нападающий провёл 79 матчей, забросил 27 шайб, отдал 24 результативные передачи.

Нападающий «Омских Крыльев» Максим Казаков обменян в тульский АКМ на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба омичей.