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Игрока «Омских Крыльев» продали в тульский АКМ
Фото пресс-службы АКМ.

Игрока «Омских Крыльев» продали в тульский АКМ

Он является лучшим бомбардиром омской команды.

Нападающий «Омских Крыльев» Максим Казаков обменян в тульский АКМ на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба омичей. 

В составе «Крыльев» нападающий провёл 79 матчей, забросил 27 шайб, отдал 24 результативные передачи. 

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