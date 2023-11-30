  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Трое полицейских за взятки крышевали торговцев нелегальными сигаретами и сами торговали табаком - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Трое полицейских за взятки крышевали торговцев нелегальными сигаретами и сами торговали табаком
Фото из архива Myslo

Трое полицейских за взятки крышевали торговцев нелегальными сигаретами и сами торговали табаком

В том числе в получении взяток обвиняют начальника отдела по борьбе с экономической преступностью УМВД по городу Туле.

Тульские следователи при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ расследуют уголовное дело двух полицейских из Щекинского райотдела, теперь уже бывших. Им вменяют сбыт немаркированных табачных изделий в особо крупном размере и получении взяток. Также в получении взятки обвиняется начальник ОЭБиПК УМВД России по Туле.

Следствие установило: с 2019 по 2022 год двое оперуполномоченных ОМВД России по Щекинскому району систематически продавали знакомым коммерсантам немаркированную табачную продукцию, изъятую в качестве вещдоков по уголовным делам. Один из оперуполномоченных получал взятки в крупном размере от коммерсантов за попустительство по службе и не привлечение их к ответственности.

– В ходе расследования указанного уголовного дела была установлена причастность к преступлению начальника ОЭБиПК УМВД России по Туле, занимавшего в тот период должность начальника ОЭБиПК ОМВД России по Щекинскому району. Он также получал взятки деньгами от старшего оперуполномоченного за непривлечение его и двух коммерсантов к ответственности за продажу немаркированной табачной продукции, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Общая сумма преступного дохода, полученного оперуполномоченным и его начальником, за весь период составила более 5 млн рублей.

Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 9 млн рублей. Двое оперуполномоченных находятся под домашним арестом.

В отношении начальника ОЭБиПК УМВД России по Туле суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 18:10 +1
Другие статьи по темам
Место
СУ СКР по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Бесят опоздания и грубость: топ жалоб на такси в Туле
Бесят опоздания и грубость: топ жалоб на такси в Туле
Игрока «Омских Крыльев» продали в тульский АКМ
Игрока «Омских Крыльев» продали в тульский АКМ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.