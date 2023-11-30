Трое полицейских за взятки крышевали торговцев нелегальными сигаретами и сами торговали табаком

Фото из архива Myslo

В том числе в получении взяток обвиняют начальника отдела по борьбе с экономической преступностью УМВД по городу Туле.

Тульские следователи при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ расследуют уголовное дело двух полицейских из Щекинского райотдела, теперь уже бывших. Им вменяют сбыт немаркированных табачных изделий в особо крупном размере и получении взяток. Также в получении взятки обвиняется начальник ОЭБиПК УМВД России по Туле.

Следствие установило: с 2019 по 2022 год двое оперуполномоченных ОМВД России по Щекинскому району систематически продавали знакомым коммерсантам немаркированную табачную продукцию, изъятую в качестве вещдоков по уголовным делам. Один из оперуполномоченных получал взятки в крупном размере от коммерсантов за попустительство по службе и не привлечение их к ответственности.

– В ходе расследования указанного уголовного дела была установлена причастность к преступлению начальника ОЭБиПК УМВД России по Туле, занимавшего в тот период должность начальника ОЭБиПК ОМВД России по Щекинскому району. Он также получал взятки деньгами от старшего оперуполномоченного за непривлечение его и двух коммерсантов к ответственности за продажу немаркированной табачной продукции, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Общая сумма преступного дохода, полученного оперуполномоченным и его начальником, за весь период составила более 5 млн рублей.

Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 9 млн рублей. Двое оперуполномоченных находятся под домашним арестом.

В отношении начальника ОЭБиПК УМВД России по Туле суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.