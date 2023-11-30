У вас будет друг! 14 животных, которым очень нужен любящий хозяин

Присмотритесь к этим созданиям, если не хотите провести зиму в одиночестве.

30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Если вам сегодня поздравить некого, пора это исправить. Мы собрали подборку животных, которые мечтают о хозяине. У каждого из них судьба была так себе, поэтому ваше тепло они оценят в полной мере.

Итак, встречайте наших героев:

Юлий, он же Цезарь

Котофей с тонкой харизмой и типичным раздвоением личности. То он Юленька-пельмешек, обнимальщик и выдающийся мурчатор. В эти моменты он большой мальчик, который любит посидеть на ручках. Любитель вкусно поесть и поговорить по душам.

Но мгновение — и вот он уже достаточно напитался мимимишностью и готовится стать страшным диктатором, гордым и независимым полководцем, так что нужно немедленно убрать от него руки. В такие моменты Юлий важно уходит смотреть на снег за окном и обдумывать план захвата власти.

Наблюдать за этим можно бесконечно. Юлий чертовски роскошен: крупный, статный мужчина. Намыт и отлично пахнет. Кастрирован, от паразитов обработан, лоток знает на отлично. Избегает других кошек и шарахается от котят.

Живет в Новомосковске, но можно обговорить доставку. Все вопросы по тел. 8 906 627-85-00.

Джек

Сравните фото. Больше года назад Джек улыбался и радовался теплу и зеленой лужайке. Сейчас он совсем другой. У него есть еда, тепло, лежанка и забота, но нет возможности гулять со своим человеком лесными тропками и городскими улочками, разглядывать голубей и делиться с сородичами новостями.

Джек вынужден жить в клинике. Когда-то в бездомном, холодном прошлом его сбила машина. Он потерял лапу, пережил долгий курс реабилитации и остался под опекой спасших его врачей.

Они научили его дружить с людьми, ходить на поводке и быть хорошим товарищем. Отсутствие лапы Джеку не мешает, как и большинству собак с такими особенностями. Но он вынужден жить в клинике, потому что другого места для него просто нет.

Джек хочет стать по-настоящему нужным и домашним, лежать на уютном диванчике и смотреть влюбленным взглядом на своего хозяина. Давайте поможем ему больше не быть «больничным» псом.

Находится в Туле, но можно рассмотреть варианты пристройства в другие города. Тел. 8 915 788-67-15 (Татьяна).

Маленькая Туча

Вы знаете, что такое боль и несправедливость? Туча знает. Она вместе с шестью братьями и сестрами родилась у уличной собаки. Их собачье семейство всем мешало, поэтому люди отправили их жить к дороге.

Когда щенки были еще совсем маленькими, их мать сбила машина. Времена настали жуткие, без еды, воды и со шныряющими рядом машинами. На помощь пришли волонтеры.

Туча очень старается быть лучшей собакой на свете. Она сама осознанность, серьезность и размеренность. А еще она очень жадная до ласки и любви человека. Ей очень хочется только своего Тучкиного счастья, только своего хозяина.



Малышке 4 месяца, обработана от паразитов, сделана первая прививка. Есть ветпаспорт. Предположительно, вырастет до колена — 15-18 кг.

Находится в Туле. Возможно пристройство в другие города. Тел. 8 950 912-48-15 (Ирина).

Арктика

Арктика была домашней, но ее жестоко выбросили на улицу. Теперь она в поиске хозяина, который никогда не предаст.

Кошка-молчунья, спокойная и умная. Роскошная шубка и невероятные глаза. В лоток ходит без промахов. Обработана от паразитов и отмыта от уличной грязи. Стерилизована. Возраст 3-4 года.



Отдаётся в семью без маленьких детей и молодых активных животных. Излишняя суета и шум ей не нравятся.



Находится в Новомосковске. Тел. 8 906 627-85-00.

Малыши-карандаши

Чудесные щенки ищут дом. Милые, умные и готовые стать вашими лучшими друзьями. Вырастут средними. Есть мальчики и девочки. Будут охранять и любить вас.

По всем вопросам обращайтесь по тел. 8 915 685-58-69 (Наталья).

У этого алабая нет даже имени. Он живет в Веневском отлове, который волонтеры называют не самыми хорошими словами. Псу угрожает опасность.

Но вдруг у него есть шанс стать домашним?

Если вы готовы приютить беднягу, звоните по тел. 8 916 845-69-84 (Елена).

Котята из подвала

Эти котята родились у бездомной кошки. Сейчас им два месяца, они уже самостоятельно едят влажный и сухой корм. Живут в неотапливаемом подвале, где им совсем несладко.

Рыжий котенок — мальчик, серый — девочка. Оба активные и игривые.

Если вам в доме не хватает такого пушистого счастья — звоните по тел. 8 910 157-20-25 (Людмила).

Гарик

Гарик — особенный котик, у него не двигаются задние лапы. Все потому, что у него в позвоночнике была пуля. Беднягу прооперировали, но старые хозяева не захотели лечить кота и бросили его.

Гарик не унывает. Он молодой, ласковый, вечно мурчащий и активный. Кажется, что и проблема с лапами ему не мешает.

Единственное, чего он хочет, — быть любимым, найти дом и не прожить всю жизнь в клетке на передержке.

Если вы не побоитесь приютить Гарика, он будет обожать вас всю жизнь. Вопросы усыновления по тел. 8 996 432-90-92 (Алина).

Муся



Мусю подкинули на порог магазина, и теперь она живет в подсобном помещении. Сейчас ей 8 месяцев. Она ласковая, активная и игривая кошка.

Верхолазка, с удовольствием и завидной ловкостью скачет по деревьям. Хорошо будет себя чувствовать в частном доме с прогулками по огороженной территории без самовыгула.

Обработана от паразитов. Лоток на 5+.

Все вопросы по тел. 8 910 586-10-97 (Екатерина).