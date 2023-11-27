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Тульский АКМ в серии буллитов победил дома «Металлург»
Фото пресс-службы АКМ

Тульский АКМ в серии буллитов победил дома «Металлург»

АКМ впервые в своей истории переиграл «Металлург» из Новокузнецка. Подопечные Сергея Решетникова оказались сильнее в серии послематчевых бросков.

В первом периоде встречи зрители (а в Туле снова был аншлаг) заброшенных шайб не увидели, да и второй отрезок игры подарил болельщикам лишь одну. Никита Мокин здорово переправил шайбу в сетку после передачи Павла Медведева. АКМ владел преимуществом, а когда за две минуты до сирены Глеб Петров забросил шайбу в пустые ворота, показалось, что игра закончится в основное время.

Однако гости смогли забить два гола вшестером и перевести игру в овертайм, который победителя не выявил. В серии буллитов единственную и победную шайбу забросил Денис Почивалов. 

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Сергей Решетников, главный тренер АКМ:

— Очень нервный матч! Я уже сказал ребятам — 58 минут мы показывали великолепную игру! Просто душа радовалась. К 58-й минуте это была одна из наших лучших игр в сезоне, в том числе по движению, проходили классные и опаснейшие комбинации. Нагрузили вратаря «Металлурга» до такой степени, что он даже не вышел на третий период. Уж не знаю, с чем это связано, — может, с повреждением, может, просто банально устал вследствие нашей суперактивной игры в атаке. Но матч-то длится не 58 минут, а 60! Это аксиома! Мы в итоге добились поставленной цели, выиграли, но очко сопернику на ровном месте отдали. Это совершенно недопустимо. Будем разбирать ошибки, чтобы их не повторить. До следующей игры у нас достаточно времени. 

Губернатор Алексей Дюмин поздравил АКМ и «Арсенал», который переиграл «КАМАЗ», с победами:

— Тульские команды проявили сегодня настоящий бойцовский характер. АКМ и «Арсенал» провели очень непростые матчи — мы увидели много опасных моментов и борьбы. Ребята показали командный дух и образцовую игру. Поздравляю наших парней с победами, молодцы!

27 ноября АКМ примет на домашней арене «Омские крылья».

 

Голы матча:

  • 1:0 — 26:27 — Никита Мокин (Павел Меведев, Сергей Теряев),
  • 2:0 — 57:55 — Глеб Петров (Максим Рассейкин),
  • 2:1 — 58:19 — Юрий Платонов,
  • 2:2 — 59:23 — Евгений Сорокин.

Победный буллит забросил Денис Почивалов.

сегодня, в 09:48 +1
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