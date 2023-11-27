Алексей Дюмин поздравил военнослужащих с Днем морской пехоты

Глава региона отметил, что морская пехота остается одним из самых боеспособных родов береговых войск российской армии.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

— Уважаемые военнослужащие и ветераны морской пехоты России! Поздравляю вас с праздником!

С момента своего создания во времена Петра I и по сегодняшний день морская пехота остается одним из самых боеспособных родов береговых войск российской армии.

Как и во всех вооруженных конфликтах, в ходе специальной военной операции вы с честью решаете поставленные задачи, героически сражаетесь за свое Отечество и народ. Неизменно проявляете мужество, решительность и превосходную выучку.

Спасибо вам за доблесть, стойкость и самоотверженность. Отдельная благодарность — ветеранам морской пехоты, которые хранят и передают воинские традиции, обеспечивают преемственность поколений.

Желаю всем морским пехотинцам крепкого здоровья, удачи и успехов! Выполняйте задачи и возвращайтесь к родным и близким!