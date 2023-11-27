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«Я нашел тульское море!»: жители делятся видео с затопленных улиц

«Я нашел тульское море!»: жители делятся видео с затопленных улиц

Оставляйте свои кадры в комментариях к новости.

Недолго радовала туляков по-настоящему зимняя погода. В ночь на 27 ноября потепление и ледяной дождь напомнили, что пока еще календарная осень.

Улицы города затопило растаявшим снегом, и некоторые пожалели, что вышли из дома в ботинках, а не резиновых сапогах. Ну а автомобилистам и тем, кто добирался сегодня на работу в общественном транспорте, пришлось постоять в пробках.

Предлагаем вашему вниманию кадры от наших читателей. Вы тоже снимали? Оставляйте свои снимки и видео в комментариях к новости!

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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Автор:
сегодня, в 09:59 +8
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