«Я нашел тульское море!»: жители делятся видео с затопленных улиц

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Недолго радовала туляков по-настоящему зимняя погода. В ночь на 27 ноября потепление и ледяной дождь напомнили, что пока еще календарная осень.

Улицы города затопило растаявшим снегом, и некоторые пожалели, что вышли из дома в ботинках, а не резиновых сапогах. Ну а автомобилистам и тем, кто добирался сегодня на работу в общественном транспорте, пришлось постоять в пробках.

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